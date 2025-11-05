Yellow Sapphire vs Yellow Topaz : असली पुखराज कैसे पहचानें? पुखराज और पीले टोपाज में फर्क जानने के 5 आसान तरीके

Yellow Sapphire vs Yellow Topaz : पीला टोपाज या पुखराज? 5 मिनट में जानें 5 अचूक पहचान (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Yellow Sapphire vs Yellow Topaz : पुखराज खरीदते समय अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि असली Yellow Sapphire कौन-सा है और कौन-सा सिर्फ दिखने में वैसा लगता है। बाजार में पीला टोपाज (Yellow Topaz) और पुखराज (Yellow Sapphire) एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन ज्योतिषीय और आर्थिक रूप से दोनों में जमीन-आसमान का फर्क होता है। इस लेख में जानिए वे 5 अहम तरीके जिनसे आप असली पुखराज को पहचान सकते हैं, ताकि आप सही निवेश करें और असली ज्योतिषीय लाभ प्राप्त करें।
पुखराज (Yellow Sapphire) और पीला टोपाज दोनों ही चमकीले रंगों में चमकते हैं, दोनों ही ज्योतिषीय लाभों के लिए पहने जाते हैं, और दोनों ही भारतीय बाजारों में व्यापक रूप से बिकते हैं। हालांकि, एक को दूसरे से अलग समझने की गलती कीमत, गुणवत्ता और आध्यात्मिक विश्वास में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है।
वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित पुखराज को समृद्धि और बुद्धि के लिए सबसे शक्तिशाली रत्नों में से एक माना जाता है। लेकिन पीला टोपाज भी सुंदर है, एक सस्ता अर्ध-कीमती रत्न है और इसकी ज्योतिषीय शक्ति उतनी नहीं है।
कठोरता पैमाने पर पुखराज का स्थान 9 है, जो इसे अत्यधिक खरोंच-प्रतिरोधी और टिकाऊ बनाता है।
पीला टोपाज थोड़ा नरम होता है और किनारों पर टूटने की संभावना होती है।
एक त्वरित परीक्षण: पत्थर को स्टील या कांच से हल्के से खरोंचने का प्रयास करें। हालांकि यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, पुखराज पर निशान आसानी से पड़ सकते हैं।
पुखराज में एक गहरी, मखमली, मक्खनी पीली आभा होती है जिसमें एक हल्की चमक होती है।
पुखराज आमतौर पर हल्का, कांच जैसा या तीखा सुनहरा होता है।
असली पुखराज में रेशम जैसे सूक्ष्म प्राकृतिक समावेशन भी हो सकते हैं, जबकि पीला टोपाज अक्सर क्रिस्टल जैसी चमक के साथ ज्यादा साफ दिखाई देता है।
असली पुखराज समान आकार के पीले टोपाज से भारी होता है। यदि दो रत्न आकार में एक जैसे दिखते हैं, तो भारी रत्न के पुखराज होने की अधिक संभावना होती है। यह अंतर अक्सर रत्नों को हाथ में पकड़ने पर स्पष्ट दिखाई देता है।
यहीं पर अंतर सबसे स्पष्ट होता है: प्राकृतिक प्रमाणित पुखराज: इसकी उत्पत्ति और स्पष्टता के आधार पर इसकी कीमत 5,000 रूपये से 50,000 प्रति कैरेट या उससे भी ज्यादा हो सकती है।
पीला टोपाज: आमतौर पर इसकी कीमत 300 रूपये से 2,500 प्रति कैरेट के बीच होती है।
अगर आपको असली पुखराज लेना है, तो सबसे भरोसेमंद तरीका है – प्रमाणित (सर्टिफाइड) रत्न खरीदना। यानी IGI, GIA या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त लैब से जांचा हुआ पत्थर। ऐसे सर्टिफिकेट में साफ लिखा होता है कि पत्थर नीलम है या पुखराज।
भ्रम क्यों होता है:
असल में, असली पुखराज और पीला टोपाज दोनों का रंग काफी हद तक एक जैसा होता है हल्का पीला। और दोनों ही ज्योतिष में बृहस्पति के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग गलती से पीला टोपाज को पुखराज समझ लेते हैं। कुछ बार जानकारी की कमी की वजह से, और कुछ बार दुकानदार जानबूझकर भ्रम पैदा करते हैं।
नतीजा:
पीला टोपाज बहुत खूबसूरत रत्न है, लेकिन अगर आप इसे ज्योतिषीय फायदा पाने के लिए ले रहे हैं, तो जरूरी है कि आप असली, प्रमाणित पुखराज ही खरीदें।
थोड़ी सावधानी, पत्थरों की पहचान का थोड़ा ज्ञान, और भरोसेमंद जौहरी — ये सब मिलकर आपको गलत पत्थर लेने या ज्यादा पैसे खर्च करने से बचा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग