Kartik Purnima Full Moon 2025 : कार्तिक पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए राशि के अनुसार शक्तिशाली मंत्र

Kartik Purnima Full Moon 2025 Tonight : कार्तिक पूर्णिमा 2025 की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम समय है। जानें आपकी राशि के अनुसार कौन-सा शक्तिशाली मंत्र जप आपको धन, सौभाग्य और समृद्धि दिला सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 05, 2025

Kartik Purnima Full Moon 2025 Tonight

Kartik Purnima Full Moon 2025 Tonight : आज पूर्णिमा पर अपनी राशि का मंत्र जानें (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Kartik Purnima Full Moon 2025 Tonight : जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज रात, 5 नवंबर को पूर्णिमा होगी लोगों को अपनी ऊर्जा बढ़ाने और धन एवं आर्थिक वृद्धि को आकर्षित करने के लिए नीचे दिए गए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको अपनी राशि के अनुसार क्या जाप करना चाहिए।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों पर मंगल का शासन होता है और इन लोगों को आज रात चांदनी में बैठकर ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जाप करना चाहिए..!

वृषभ राशि

वृष राशि वालों को "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये शुक्र के स्वामी हैं और रात के समय ऐसा करने पर भगवान विष्णु उन्हें सुख प्रदान करते हैं..!!

मिथुन राशि

मिथुन राशि पर बुध का शासन है और उन्हें "ओम" का जाप करने की सलाह दी जाती है
महालक्ष्म्यै च विध्महे विष्णु पत्नीयै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्..!!

कर्क राशि

कर्क राशि वालों पर चंद्रमा का शासन है और इन लोगों को "ओम" का जाप करना चाहिए
त्रयम्भकं यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर् मुक्षिया मामृतात्'' चांदनी रात में बैठकर 108 बार जप करें.!!

सिंह राशि

सिंह राशि पर सूर्य का शासन है और उन्हें "उग्रं वीरम महाविष्णुम" का जाप करना चाहिए ज्वलन्तं सर्वतो मुखं, नरसिम्हं भीषणं भद्रं, मिर्तयोर मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा।'' उन्हें इस मंत्र का 108 जाप करने की सलाह दी जाती है।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों पर बुध का शासन होता है। इन लोगों को "राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वराने" का जाप करना चाहिए..!!

तुला राशि

तुला राशि शुक्र ग्रह द्वारा शासित होती है और इन लोगों को पूर्णिमा की रात को इस मंत्र - "ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः" का 108 बार जाप करके धन आकर्षित करना चाहिए..!!

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि मंगल ग्रह द्वारा शासित होती है और इन लोगों को पूर्णिमा के दिन इस मंत्र - "कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः" का जाप करने की सलाह दी जाती है..!!

धनु राशि

धनु राशि बृहस्पति द्वारा शासित होती है और इन लोगों को "ॐ चंद्राय नमः" का 108 बार जाप करना चाहिए..!!

मकर राशि

मकर राशि के जातक शनि ग्रह द्वारा शासित होते हैं। इन लोगों को "राम रक्षा स्तोत्रम्" का जाप करना चाहिए। इससे शनि से जुड़ी सभी परेशानियाँ दूर होंगी..!!

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों पर शनि का शासन है। इन लोगों को "गजेंद्र मोक्ष" का जाप करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह आपके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा..!!

मीन राशि

मीन राशि वालों पर बृहस्पति का शासन है और इन लोगों को धन और धन वृद्धि को आकर्षित करने के लिए "श्री हरि स्तोत्रम" का जाप करने की सलाह दी जाती है..!!

05 Nov 2025 04:18 pm

