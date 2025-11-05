Kartik Purnima Full Moon 2025 : कार्तिक पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए राशि के अनुसार शक्तिशाली मंत्र

Kartik Purnima Full Moon 2025 Tonight : जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज रात, 5 नवंबर को पूर्णिमा होगी लोगों को अपनी ऊर्जा बढ़ाने और धन एवं आर्थिक वृद्धि को आकर्षित करने के लिए नीचे दिए गए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको अपनी राशि के अनुसार क्या जाप करना चाहिए।