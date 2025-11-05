Shani Margi 2026 : मीन राशि में शनि मार्गी, 3 राशियों को 2026 तक धन-लाभ और सफलता के योग

कुंभ राशि वालों के लिए 2026 बेहद शुभ रहने वाला है। चूँकि शनि इस राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए उसकी मार्गी चाल एक वरदान की तरह काम कर सकती है। लंबे समय से चली आ रही बाधाएँ दूर हो सकती हैं। पदोन्नति, नई ज़िम्मेदारियाँ या नए उद्यमों में सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। वित्तीय लाभ, लाभदायक निवेश और समग्र स्थिरता की उम्मीद है। प्रेम और पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा, और जो लोग विवाह पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष आशाजनक हो सकता है।