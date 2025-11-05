Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shani Margi 2026 : मीन राशि में शनि मार्गी, 3 राशियों को 2026 तक धन-लाभ और सफलता के योग

Saturn Turns Direct in Pisces :2026 में शनि देव के मार्गी होने से कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य का नया अध्याय खुल सकता है। जानें किन राशियों को धन, सफलता और स्थिरता के योग मिलेंगे।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Manoj Vashisth

Nov 05, 2025

Shani Margi 2026

Shani Margi 2026 : कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए सुनहरा समय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shani Margi 2026 : ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि 2026 में शनि मार्गी कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए सौभाग्य और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा, जबकि मेष, सिंह और मीन राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है।

ज्योतिष के अनुसार, वर्ष 2026 में शनि देव के मार्गी होने से एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इस ग्रहीय परिवर्तन से तीन राशियों - कर्क, वृश्चिक और कुंभ पर विशेष कृपा बरसने की उम्मीद है। इन राशियों में जन्मे लोगों को भाग्य में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता और सफलता मिल सकती है। ज्योतिष में शनि देव को कर्म का देवता कहा जाता है। वे व्यक्तियों को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं।

ज्योतिषियों का कहना है कि जब शनि मार्गी होते हैं, तो रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं और लंबे समय से चली आ रही समस्याएं कम हो जाती हैं। वर्ष 2026 में तीन राशियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए, 2026 लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता के द्वार खोल सकता है। महीनों से अटके हुए काम आखिरकार पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है, जबकि व्यवसाय के मालिकों को नई परियोजनाओं और साझेदारियों के अवसर मिल सकते हैं। विदेश में नौकरी की उम्मीद रखने वालों का सपना आखिरकार साकार हो सकता है। प्रेम जीवन स्थिर रहेगा और पारिवारिक सामंजस्य मजबूत होगा। कुल मिलाकर, शनि की कृपा कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति ला सकती है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को 2026 में बड़ी आर्थिक प्रगति का अनुभव हो सकता है। शनि देव उनके करियर को सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगे। व्यवसायियों को अच्छा मुनाफा, नए अनुबंध और फलदायी निवेश मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को सराहना और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। अगर आप कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह एक अनुकूल वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा या वैश्विक व्यावसायिक अवसर भी मिल सकते हैं। रिश्ते मजबूत होंगे और पारिवारिक संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए 2026 बेहद शुभ रहने वाला है। चूँकि शनि इस राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए उसकी मार्गी चाल एक वरदान की तरह काम कर सकती है। लंबे समय से चली आ रही बाधाएँ दूर हो सकती हैं। पदोन्नति, नई ज़िम्मेदारियाँ या नए उद्यमों में सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। वित्तीय लाभ, लाभदायक निवेश और समग्र स्थिरता की उम्मीद है। प्रेम और पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा, और जो लोग विवाह पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष आशाजनक हो सकता है।

ये भी पढ़ें

देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?
राशिफल
Tarot Card Reading 5 November 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 12:55 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Margi 2026 : मीन राशि में शनि मार्गी, 3 राशियों को 2026 तक धन-लाभ और सफलता के योग

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य गोचर से मचेगी हलचल! 6 नवंबर को 5 राशियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत

Sun Transit Effects on Rashi
धर्म/ज्योतिष

Dev Diwali Puja Aarti : देव दीपावली की रात करें ये आरती, खुल सकते हैं सुख-समृद्धि के द्वार!

Dev Diwali Puja Aarti
धर्म-कर्म

Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर कौन पाएगा सौभाग्य, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal, today Horoscope
राशिफल

कार्तिक पूर्णिमा कल , देवालयों में मनेगी देव दीपावली

धर्म-कर्म

खाली पेपर के समान बच्चों में जो चित्र बनाएंगे, वही बनेगा

धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.