Shani Margi 2025 : शनि की सीधी चाल से इन 5 राशियों पर बरस सकता है पैसा और मिलेगी तरक्की

Shani Margi Effects on Rashi : नवंबर 2025 में शनि मार्गी: जब शनि अपनी वक्री गति छोड़कर मार्गी चाल शुरू करते हैं, तो इसे शनि की मार्गी चाल कहते हैं। शनि की मार्गी चाल का सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि की चाल बदलते ही कर्मों का फल शीघ्र मिलने लगता है। 138 दिन बाद 28 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इस बार शनि की मार्गी चाल से कुछ राशियों के लिए धन, करियर और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इस समय शनि देव मीन राशि में उल्टी चाल (वक्री) में चल रहे हैं, लेकिन 28 नवंबर 2025 से वे सीधी चाल (मार्गी) में आ जाएंगे। यानी 28 नवंबर की सुबह 9:20 बजे से शनि देव फिर से सीधा चलना शुरू कर देंगे। आइए जानें कि शनि के परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा।