Shani Margi 2025 : शनि की सीधी चाल से इन 5 राशियों पर बरस सकता है पैसा और मिलेगी तरक्की

Shani Margi Effects on Rashi : शनि की चाल बदल सकती है भाग्य (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Shani Margi Effects on Rashi : नवंबर 2025 में शनि मार्गी: जब शनि अपनी वक्री गति छोड़कर मार्गी चाल शुरू करते हैं, तो इसे शनि की मार्गी चाल कहते हैं। शनि की मार्गी चाल का सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि की चाल बदलते ही कर्मों का फल शीघ्र मिलने लगता है। 138 दिन बाद 28 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इस बार शनि की मार्गी चाल से कुछ राशियों के लिए धन, करियर और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इस समय शनि देव मीन राशि में उल्टी चाल (वक्री) में चल रहे हैं, लेकिन 28 नवंबर 2025 से वे सीधी चाल (मार्गी) में आ जाएंगे। यानी 28 नवंबर की सुबह 9:20 बजे से शनि देव फिर से सीधा चलना शुरू कर देंगे। आइए जानें कि शनि के परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा।
ज्योतिष के मुताबिक, जब कोई ग्रह उल्टी चाल (वक्री) से सीधी चाल (मार्गी) में आता है तो इसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि सीधी चाल में ग्रह का असर ज़्यादातर सकारात्मक होता है। इसलिए शनि देव के मार्गी होने से कई राशियों को राहत मिलेगी, लेकिन कुछ राशियों की मुश्किलें अभी भी बनी रह सकती हैं।
शनि की मार्गी चाल वृषभ राशि के लिए प्रबल अवसर पैदा करेगी। पुराना, अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में प्रगति होगी और निवेश से लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलेगी। विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्ति के योग हैं।
कन्या राशि वालों के लिए शनि सौभाग्य और स्थिरता लेकर आ रहा है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। लंबित कार्य पूरे होंगे। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। नई नौकरी मिलने की संभावना है।
मकर राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल शुभ साबित होगी। आपके लंबित कार्य पूरे होंगे। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय अच्छा है।
शनि की मार्गी चाल से कुंभ राशि वालों का भाग्य चमकेगा। आपको उन्नति, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं। निवेश और बचत के नए अवसर प्राप्त होंगे। जोखिम भरे कार्यों से भी आपको अच्छा धन लाभ होगा।
धनु राशि वालों को भी शनि की मार्गी चाल से काफी लाभ होगा। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के योग हैं। किसी पुराने निवेश या सरकारी योजना से अच्छा लाभ मिल सकता है। लंबित कार्य पूरे होंगे।
(नोट: यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। पत्रिका.कॉम इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करता।)
