Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shani Margi 2025 : शनि की सीधी चाल से इन 5 राशियों पर बरस सकता है पैसा और मिलेगी तरक्की

Shani Margi In November 2025 : 28 नवंबर 2025 को शनि देव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि की सीधी चाल वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ और धनु राशि वालों के लिए शुभ साबित होगी। जानें किन राशियों पर बरस सकता है धन और तरक्की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 04, 2025

Shani Margi Effects on Rashi

Shani Margi Effects on Rashi : शनि की चाल बदल सकती है भाग्य (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shani Margi Effects on Rashi : नवंबर 2025 में शनि मार्गी: जब शनि अपनी वक्री गति छोड़कर मार्गी चाल शुरू करते हैं, तो इसे शनि की मार्गी चाल कहते हैं। शनि की मार्गी चाल का सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि की चाल बदलते ही कर्मों का फल शीघ्र मिलने लगता है। 138 दिन बाद 28 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इस बार शनि की मार्गी चाल से कुछ राशियों के लिए धन, करियर और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इस समय शनि देव मीन राशि में उल्टी चाल (वक्री) में चल रहे हैं, लेकिन 28 नवंबर 2025 से वे सीधी चाल (मार्गी) में आ जाएंगे। यानी 28 नवंबर की सुबह 9:20 बजे से शनि देव फिर से सीधा चलना शुरू कर देंगे। आइए जानें कि शनि के परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा।

ज्योतिष के मुताबिक, जब कोई ग्रह उल्टी चाल (वक्री) से सीधी चाल (मार्गी) में आता है तो इसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि सीधी चाल में ग्रह का असर ज़्यादातर सकारात्मक होता है। इसलिए शनि देव के मार्गी होने से कई राशियों को राहत मिलेगी, लेकिन कुछ राशियों की मुश्किलें अभी भी बनी रह सकती हैं।

वृषभ : Taurus

शनि की मार्गी चाल वृषभ राशि के लिए प्रबल अवसर पैदा करेगी। पुराना, अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में प्रगति होगी और निवेश से लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलेगी। विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्ति के योग हैं।

कन्या: Virgo

कन्या राशि वालों के लिए शनि सौभाग्य और स्थिरता लेकर आ रहा है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। लंबित कार्य पूरे होंगे। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। नई नौकरी मिलने की संभावना है।

मकर: Capricorn

मकर राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल शुभ साबित होगी। आपके लंबित कार्य पूरे होंगे। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय अच्छा है।

कुंभ: Aquarius

शनि की मार्गी चाल से कुंभ राशि वालों का भाग्य चमकेगा। आपको उन्नति, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं। निवेश और बचत के नए अवसर प्राप्त होंगे। जोखिम भरे कार्यों से भी आपको अच्छा धन लाभ होगा।

धनु: Sagittarius

धनु राशि वालों को भी शनि की मार्गी चाल से काफी लाभ होगा। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के योग हैं। किसी पुराने निवेश या सरकारी योजना से अच्छा लाभ मिल सकता है। लंबित कार्य पूरे होंगे।

(नोट: यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। पत्रिका.कॉम इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करता।)

ये भी पढ़ें

Monthly Horoscope Love : रोमांस की बहार या रिश्तों में दरार? जानें नवंबर में आपकी किस्मत के सितारे
राशिफल
Monthly Horoscope Love November 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Nov 2025 05:26 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Margi 2025 : शनि की सीधी चाल से इन 5 राशियों पर बरस सकता है पैसा और मिलेगी तरक्की

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा: इस दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 5 कामों से बचें

Kartik Purnima 2025
धर्म और अध्यात्म

देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Tarot Card Reading 5 November 2025
राशिफल

Monthly Horoscope Love : रोमांस की बहार या रिश्तों में दरार? जानें नवंबर में आपकी किस्मत के सितारे

Monthly Horoscope Love November 2025
राशिफल

Reduce Shani Effects : शनि का प्रभाव करें कम, देव दिवाली पर करना होगा ये उपाय

Reduce Shani Effects
धर्म/ज्योतिष

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर भद्रा का साया, ज्योतिषी से जानिए किस पर असर और क्या है इसका मतलब

Kartik Purnima 2025
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.