Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा: इस दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 5 कामों से बचें

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक माह हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे वर्ष के सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह वह समय है जब भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह सभी शुभ कार्यों की वापसी का प्रतीक है। इस पवित्र माह की अंतिम पूर्णिमा, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है।