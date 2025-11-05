Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल 6 नवंबर 2025 : वृषभ में चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र दे रहे हैं 6 राशियों को शुभ संकेत, प्रेम, करियर, धन का हाल

Tarot Card Reading 6 November 2025 : 6 नवंबर 2025 टैरो राशिफल: चंद्रमा वृषभ राशि में और रोहिणी योग का संयोग भाग्यशाली संकेत दे रहा है। जानें मेष से मीन तक किन राशियों को मिलेगा प्रेम, धन और सफलता का आशीर्वाद।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 05, 2025

Tarot Card Reading 6 November 2025

Tarot Card Reading 6 November 2025 : 6 नवंबर 2025 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 6 November 2025 : आज 6 नवंबर 2025, गुरुवार को चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुभ संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ को सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। जानिए टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक के लिए आज का टैरो राशिफल क्या कहता है प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य के हर पहलू पर।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के कुछ जातकों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं साथ ही आज शादीशुदा जातकों को अपने जीवनसाथी से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इतना ही नहीं आज आपकी अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इतना ही नहीं आज संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिल सकता है, वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ेगा। सेहत का ध्यान रखें और लंबी यात्रा पर निकलने से बचें।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोग आज किसी नए काम को शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो जल्दबाजी न करें, सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करने के बाद ही कोई निर्णय करें।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। सहनशक्ति से काम ले और कार्यक्षेत्र में दूसरो के सामने अपने को असहज महसूस न होने दे।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा। साथ ही व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से कर पाएंगे।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के अविवाहितों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। विवाह के योग बनेगे। आपकी अपनों से भेंट होगी। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को आज व्यर्थ की भागदौड़ से बचें साथ ही मानसिक संतुलन बनाएं रखें। साथ ही आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी। दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके कार्यों में प्रगति होगी। साथ ही स्वास्थ्य के मामले में समय काफी अच्छा रहने वाला है। वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें। वरना आपको चोट लग सकती है।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। साथ ही आज आपकी सक्रियता बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोग आज काफी आक्रामक रहने वाले हैं। साथ ही आज आपके इरादे बहुत ही स्पष्ट रहेंगे। जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों की आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। साथ ही आज आपको मनोबल भी बहुत मजबूत होगा। यदि आपका धन कही रुका हुआ है तो आपको आपने रुका धन मिल सकता है। समाज में सम्मान मिलेगा। व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को आज कार्यस्थाल पर काफी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। पराक्रम से बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे। परिवार में मतभेद उभरेंगे।

ये भी पढ़ें

Ghar Ke Liye Vastu Tips : साल खत्म होने से पहले करें ये उपाय: घर ले आएं ये 5 वास्तु चीजें, बढ़ सकती है धन-संपत्ति
वास्तु टिप्स
Ghar Ke Liye Vastu Tips
#Rashifal-2025में अब तक
Tarot Card Reading 6 November 2025

टैरो राशिफल 6 नवंबर 2025 : वृषभ में चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र दे रहे हैं 6 राशियों को शुभ संकेत, प्रेम, करियर, धन का हाल

Aaj Ka Rashifal, today Horoscope

Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर कौन पाएगा सौभाग्य, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Tarot Card Reading 5 November 2025

देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Monthly Horoscope Love November 2025

Monthly Horoscope Love : रोमांस की बहार या रिश्तों में दरार? जानें नवंबर में आपकी किस्मत के सितारे

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal, 4 November 2025 : आज का राशिफल 4 नवंबर 2025: हनुमान जी की कृपा से बदल सकती है इन 5 राशियों की किस्मत

Tarot Card Reading

टैरो राशिफल 4 नवंबर 2025 : मेष के लिए हर्षोल्लास, वृषभ-मकर वाद-विवाद से बचें, जानें कुंभ-मीन का हाल

Kartik Purnima 2025

Kartik Purnima 2025 : राशि अनुसार करें ये दान, साल भर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज

Tarot Card Reading

टैरो राशिफल 3 नवंबर 2025 : मेष से मीन तक जानें आज टैरो कार्ड्स क्या संदेश दे रहे हैं

Aaj ka rashifal 2 November 2025

Aaj Ka Rashifal, 2 November 2025 : रविवार को चंद्रमा कुंभ राशि में, जानें आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है भाग्य

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

05 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 6 नवंबर 2025 : वृषभ में चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र दे रहे हैं 6 राशियों को शुभ संकेत, प्रेम, करियर, धन का हाल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shani Margi 2026 : मीन राशि में शनि मार्गी, 3 राशियों को 2026 तक धन-लाभ और सफलता के योग

Shani Margi 2026
धर्म/ज्योतिष

Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य गोचर से मचेगी हलचल! 6 नवंबर को 5 राशियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत

Sun Transit Effects on Rashi
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर कौन पाएगा सौभाग्य, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal, today Horoscope
राशिफल

देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Tarot Card Reading 5 November 2025
राशिफल

Monthly Horoscope Love : रोमांस की बहार या रिश्तों में दरार? जानें नवंबर में आपकी किस्मत के सितारे

Monthly Horoscope Love November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.