13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

2026 में लौट आएगा पुराना प्यार? इन 5 राशिवालों की जिंदगी में होगी EX की वापसी

2026 उन राशियों के लिए खास हो सकता है जो अपने दिल की बात सुनते हैं। कर्क, तुला, मीन, वृष और वृश्चिक—ये सभी इस साल पुराने रिश्तों की ओर लौट सकते हैं। यह वापसी अतीत में अटकने की नहीं होगी, बल्कि एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने की होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 13, 2025

2026 में इन राशियों के जीवन में होगी EX की वापसी (PC: GEMINI GENERATED)

2026 में इन राशियों के जीवन में होगी EX की वापसी (PC: GEMINI GENERATED)

प्यार कभी सीधी राह नहीं चलता। कई बार रिश्ता टूटने के बाद भी दिल के किसी कोने में एक खामोश कहानी बाकी रह जाती है। 2026 का साल ऐसी ही अधूरी कहानियों को फिर से जगाने वाला माना जा रहा है। ग्रहों की चाल बताती है कि आने वाले समय में कुछ राशियां अपने पुराने प्यार की ओर दोबारा लौट सकती हैं—मजबूरी में नहीं, बल्कि एक नए एहसास, नई समझ और दिल की सच्ची पुकार के कारण।

कर्क राशि: दिल की आवाज पहले सुनेगी

कर्क राशि वाले दिल से जीते हैं और दिल से ही फैसले करते हैं। उनकी यादें सालों बाद भी ताज़ा रहती हैं। 2026 में चंद्रमा की स्थिति इनके भीतर की पुरानी भावनाओं को फिर से जगाने वाली है। ऐसे में यदि कोई पुराना प्रेम अचानक सामने आ जाए, तो कर्क राशि वाले अपने मन की बात दबाकर नहीं रख पाएंगे। अधूरी बातचीत, गलतफहमियां या गलत टाइमिंग—ये सब बातें इन्हें दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए 2026 रिश्तों की पुरानी डोर को फिर से थामने का साल होगा।

तुला राशि: क्लोजर की तलाश में पुराना साथ

तुला राशि वाले असंतुलन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई रिश्ता अचानक टूटा हो, बिना बातचीत और बिना वजह के, तो यह बात उन्हें अंदर तक खटकती रहती है। 2026 में शुक्र की अनुकूल स्थिति तुला राशि को रिश्तों में संतुलन और स्पष्टता की ओर ले जाएगी। कई तुला जातक अपने पुराने प्रेमी या प्रेमिका से दोबारा जुड़ने की सोच सकते हैं—सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वे अतीत में खोए हैं, बल्कि इसलिए कि वे ‘बेहतर अंत’ या ‘सही शुरुआत’ चाहते हैं। वे रिश्ते को वहीं से नहीं पकड़ेंगे जहां छोड़ा था, बल्कि एक नए भाव से आगे बढ़ाना चाहेंगे।

मीन राशि: दिल की गहराइयों से निकलेगी पुरानी धुन

मीन राशि का दिल साधारण नहीं होता। उनका प्रेम आत्मा की तरह गहरा होता है। 2026 में इस राशि पर नेपच्यून और बृहस्पति का असर उनकी भावनाओं को और भी कोमल बना सकता है। ऐसे में कोई ऐसा पुराना रिश्ता, जिसने कभी इन्हें घर जैसा सुकून दिया था, फिर से इनके जीवन में दस्तक दे सकता है। मीन राशि वाले तभी लौटते हैं जब उन्हें लगता है कि रिश्ता अब भी पवित्र और जीवित है—कमज़ोरी से नहीं, एक खूबसूरत संभावना के कारण।

वृष राशि: मजबूत नींव वाले रिश्ते की वापसी

वृष राशि वाले आसानी से किसी को अपने दिल में जगह नहीं देते। पर जब देते हैं, तो पूरी ईमानदारी से। 2026 इनके लिए उन पुराने रिश्तों की ओर खिंचाव लेकर आ सकता है जो कभी मजबूत नींव पर टिके थे, पर परिस्थितियों के चलते टूट गए। यह राशि स्थिरता चाहती है, और यदि उन्हें महसूस हो कि रिश्ता आज भी भरोसे के काबिल है, तो वे बिना झिझक दूसरा मौका देंगे। वृष राशि वालों की प्रेम कहानी 2026 में एक बार फिर से खिल सकती है।

वृश्चिक राशि: गहरी भावनाएं फिर करेंगी रास्ता रोशन

वृश्चिक राशि वाले किसी को पसंद नहीं करते—वे किसी को चुनते हैं। इसलिए उनके जीवन में आया हर व्यक्ति गहरी छाप छोड़ जाता है। 2026 में परिवर्तन का वर्ष उनके भीतर दबी पुरानी भावनाओं को जगा सकता है। यदि कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिसने उन्हें भीतर से बदला हो, या जिससे वे अब भी खुद को जुड़ा महसूस करते हैं, तो वृश्चिक राशि वाले उसी रास्ते पर दोबारा लौट सकते हैं—लेकिन इस बार ज्यादा समझ, ज्यादा ईमानदारी और ज्यादा गहराई के साथ।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips : खूब कमाने के बाद भी जेब रहती है हमेशा खाली? पूजा घर में रख लें ये 2 मूर्तियां
वास्तु टिप्स
Is the 8th CPC coming?, How much will be my salary after the 8th Pay Commission?, When was the 8th Pay Commission implemented?, 8वीं सीपीसी आ रही है?, 8वें वेतन आयोग के बाद मेरा वेतन कितना होगा?, 8th Pay Commission salary calculator, 8th Pay Commission fitment factor, 8th CPC Pay matrix, How much salary increase in 8th Pay Commission, 8th Pay Commission salary structure pdf, 8th Pay Commission salary slab, 8th Pay Commission for pensioners, 8th CPC revised pay calculations,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 07:32 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / 2026 में लौट आएगा पुराना प्यार? इन 5 राशिवालों की जिंदगी में होगी EX की वापसी

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

बाबा वेंगा की 10 सटीक भविष्यवाणियां — जानें कौन-कौन सी हुईं सच

Baba Vanga
धर्म/ज्योतिष

शनि चालीसा के पाठ से खत्म होगा शनि का ढय्या और साढ़े साती

Shani Chalisa In Hindi
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर और इन जगहों पर कभी न रखें पैसे, आती है कंगाली

Vastu TIps For Fridge
वास्तु टिप्स

टैरो राशिफल 14-20 दिसंबर: महाधन राजयोग से तुला, धनु, मीन को धन लाभ, बाकी 3 राशियों का हाल जानें

Weekly Tarot Rashifal :
राशिफल

Numerology: इन तारीख पर जन्म लेने वाले लोगों पर रहता है पूर्वजों का असर, जानिए इनके बारे में सबकुछ

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.