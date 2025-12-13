2026 में लौट आएगा पुराना प्यार? इन 5 राशिवालों की जिंदगी में होगी EX की वापसी

2026 में इन राशियों के जीवन में होगी EX की वापसी (PC: GEMINI GENERATED)
प्यार कभी सीधी राह नहीं चलता। कई बार रिश्ता टूटने के बाद भी दिल के किसी कोने में एक खामोश कहानी बाकी रह जाती है। 2026 का साल ऐसी ही अधूरी कहानियों को फिर से जगाने वाला माना जा रहा है। ग्रहों की चाल बताती है कि आने वाले समय में कुछ राशियां अपने पुराने प्यार की ओर दोबारा लौट सकती हैं—मजबूरी में नहीं, बल्कि एक नए एहसास, नई समझ और दिल की सच्ची पुकार के कारण।
कर्क राशि वाले दिल से जीते हैं और दिल से ही फैसले करते हैं। उनकी यादें सालों बाद भी ताज़ा रहती हैं। 2026 में चंद्रमा की स्थिति इनके भीतर की पुरानी भावनाओं को फिर से जगाने वाली है। ऐसे में यदि कोई पुराना प्रेम अचानक सामने आ जाए, तो कर्क राशि वाले अपने मन की बात दबाकर नहीं रख पाएंगे। अधूरी बातचीत, गलतफहमियां या गलत टाइमिंग—ये सब बातें इन्हें दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए 2026 रिश्तों की पुरानी डोर को फिर से थामने का साल होगा।
तुला राशि वाले असंतुलन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई रिश्ता अचानक टूटा हो, बिना बातचीत और बिना वजह के, तो यह बात उन्हें अंदर तक खटकती रहती है। 2026 में शुक्र की अनुकूल स्थिति तुला राशि को रिश्तों में संतुलन और स्पष्टता की ओर ले जाएगी। कई तुला जातक अपने पुराने प्रेमी या प्रेमिका से दोबारा जुड़ने की सोच सकते हैं—सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वे अतीत में खोए हैं, बल्कि इसलिए कि वे ‘बेहतर अंत’ या ‘सही शुरुआत’ चाहते हैं। वे रिश्ते को वहीं से नहीं पकड़ेंगे जहां छोड़ा था, बल्कि एक नए भाव से आगे बढ़ाना चाहेंगे।
मीन राशि का दिल साधारण नहीं होता। उनका प्रेम आत्मा की तरह गहरा होता है। 2026 में इस राशि पर नेपच्यून और बृहस्पति का असर उनकी भावनाओं को और भी कोमल बना सकता है। ऐसे में कोई ऐसा पुराना रिश्ता, जिसने कभी इन्हें घर जैसा सुकून दिया था, फिर से इनके जीवन में दस्तक दे सकता है। मीन राशि वाले तभी लौटते हैं जब उन्हें लगता है कि रिश्ता अब भी पवित्र और जीवित है—कमज़ोरी से नहीं, एक खूबसूरत संभावना के कारण।
वृष राशि वाले आसानी से किसी को अपने दिल में जगह नहीं देते। पर जब देते हैं, तो पूरी ईमानदारी से। 2026 इनके लिए उन पुराने रिश्तों की ओर खिंचाव लेकर आ सकता है जो कभी मजबूत नींव पर टिके थे, पर परिस्थितियों के चलते टूट गए। यह राशि स्थिरता चाहती है, और यदि उन्हें महसूस हो कि रिश्ता आज भी भरोसे के काबिल है, तो वे बिना झिझक दूसरा मौका देंगे। वृष राशि वालों की प्रेम कहानी 2026 में एक बार फिर से खिल सकती है।
वृश्चिक राशि वाले किसी को पसंद नहीं करते—वे किसी को चुनते हैं। इसलिए उनके जीवन में आया हर व्यक्ति गहरी छाप छोड़ जाता है। 2026 में परिवर्तन का वर्ष उनके भीतर दबी पुरानी भावनाओं को जगा सकता है। यदि कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिसने उन्हें भीतर से बदला हो, या जिससे वे अब भी खुद को जुड़ा महसूस करते हैं, तो वृश्चिक राशि वाले उसी रास्ते पर दोबारा लौट सकते हैं—लेकिन इस बार ज्यादा समझ, ज्यादा ईमानदारी और ज्यादा गहराई के साथ।
