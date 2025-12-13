2026 में लौट आएगा पुराना प्यार? इन 5 राशिवालों की जिंदगी में होगी EX की वापसी

कर्क राशि वाले दिल से जीते हैं और दिल से ही फैसले करते हैं। उनकी यादें सालों बाद भी ताज़ा रहती हैं। 2026 में चंद्रमा की स्थिति इनके भीतर की पुरानी भावनाओं को फिर से जगाने वाली है। ऐसे में यदि कोई पुराना प्रेम अचानक सामने आ जाए, तो कर्क राशि वाले अपने मन की बात दबाकर नहीं रख पाएंगे। अधूरी बातचीत, गलतफहमियां या गलत टाइमिंग—ये सब बातें इन्हें दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए 2026 रिश्तों की पुरानी डोर को फिर से थामने का साल होगा।