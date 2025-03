मेरठ की मुस्कान बनी औरैया की प्रगति यादव अपडेट: दो सुपारी किलर की पुलिस के साथ मुठभेड़

After marriage, wife got her husband murdered by a contract killer, औरैया में नव विवाहिता में प्रेमी के साथ अच्छी जिंदगी बिताने के लिए पैसे वाले से शादी की। बाद में उसकी हत्या करवा दी। घटना में पुलिस ने मृतक की पत्नी, सुपारी किलर और प्रेमी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। शेष 2 को लंगड़ा करके गिरफ्तार किया। ‌

औरैया•Mar 28, 2025 / 12:10 pm• Narendra Awasthi

After marriage, the wife got her husband murdered by a contract killer औरैया में पैसे के लिए शादी करने वाली प्रगति यादव और उसके प्रेमी के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कर दिया है। दो सुपारी किलर को मुठभेड़ में लंगड़ा करके गिरफ्तार किया है। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर दोनों भाग रहे थे। इस दौरान गिर पड़े। इस दौरान दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है।