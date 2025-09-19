Auraiya Road Accident: छुट्टी पर घर जा रहे सिपाही की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर

सिपाही जितेंद्र की असमय मौत की खबर जैसे ही पुलिस विभाग में पहुँची। हर किसी की आंखें नम हो गईं। उनके साथियों का कहना है कि वे कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार स्वभाव के थे। विभाग में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई।

फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी है। सिपाही जितेंद्र की मौत न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे पुलिस महकमे के लिए गहरी क्षति है। साथी जवानों और अधिकारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक संवेदना व्यक्त की है।