Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

औरैया

Auraiya Road Accident: छुट्टी पर घर जा रहे सिपाही की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर

Auraiya Road Accident: औरैया में छुट्टी पर घर जाने के लिए निकले सिपाही जितेंद्र की बाइक दिबियापुर रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गंभीर रूप से घायल सिपाही ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे से पुलिस विभाग में गहरा शोक व्याप्त है।

औरैया

Mahendra Tiwari

Sep 19, 2025

Auraiya Road Accident
दुर्घटना की सांकेतिक फोटो फोटो सोर्स पत्रिका

Auraiya Road Accident: औरैया में दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस विभाग ने अपना एक जांबाज सिपाही खो दिया। छुट्टी पर जाने के लिए घर से निकले सिपाही की दिबियापुर रोड पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे पुलिस महकमे में गहरा शोक व्याप्त है।

Auraiya Road Accident: औरैया जिले में शनिवार तड़के एक सड़क हादसे ने पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया। अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के हमराही सिपाही जितेंद्र सुबह लगभग 4 बजे छुट्टी पर घर जाने के लिए अपने आवास से निकले थे। बताया जा रहा है कि वे दिबियापुर रोड पर बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक उनका वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गंभीर चोट लगने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

मनवर नदी पार करते समय विवाहिता की दर्दनाक मौत, पांच बच्चों के सिर से उठा मां का साया
गोंडा
Gonda

पुलिस विभाग में दौड़ी शोक की लहर

सिपाही जितेंद्र की असमय मौत की खबर जैसे ही पुलिस विभाग में पहुँची। हर किसी की आंखें नम हो गईं। उनके साथियों का कहना है कि वे कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार स्वभाव के थे। विभाग में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई।
फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी है। सिपाही जितेंद्र की मौत न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे पुलिस महकमे के लिए गहरी क्षति है। साथी जवानों और अधिकारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक संवेदना व्यक्त की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 09:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / Auraiya Road Accident: छुट्टी पर घर जा रहे सिपाही की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.