Auraiya Road Accident: छुट्टी पर घर जा रहे सिपाही की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर

Auraiya Road Accident: औरैया में दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस विभाग ने अपना एक जांबाज सिपाही खो दिया। छुट्टी पर जाने के लिए घर से निकले सिपाही की दिबियापुर रोड पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे पुलिस महकमे में गहरा शोक व्याप्त है।
Auraiya Road Accident: औरैया जिले में शनिवार तड़के एक सड़क हादसे ने पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया। अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के हमराही सिपाही जितेंद्र सुबह लगभग 4 बजे छुट्टी पर घर जाने के लिए अपने आवास से निकले थे। बताया जा रहा है कि वे दिबियापुर रोड पर बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक उनका वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गंभीर चोट लगने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
सिपाही जितेंद्र की असमय मौत की खबर जैसे ही पुलिस विभाग में पहुँची। हर किसी की आंखें नम हो गईं। उनके साथियों का कहना है कि वे कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार स्वभाव के थे। विभाग में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई।
फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी है। सिपाही जितेंद्र की मौत न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे पुलिस महकमे के लिए गहरी क्षति है। साथी जवानों और अधिकारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक संवेदना व्यक्त की है।