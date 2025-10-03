अदालत में दहेज हत्या केस… औरैया पुलिस ने जिंदा लौटा दी “मरी हुई” बहू

सीओ सदर अशोक कुमार सिंह
औरैया जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दो साल पहले लापता हुई। एक विवाहित महिला, जिसे उसके परिवार ने मृत मान लिया था। पुलिस ने मध्य प्रदेश से जिंदा बरामद कर लिया। यह खुलासा होते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला औरैया के कोतवाली क्षेत्र के गांव पढ़ीन की मड़ैया से जुड़ा है। जहां की करीब 20 वर्षीय अंगना देवी शादी के करीब डेढ़ साल बाद रहस्यमय हालातों में ससुराल से अचानक गायब हो गई थी।
परिवार वालों ने शुरू में हर संभव तलाश की। लेकिन नाकामी हाथ लगी। अंततः 23 अक्टूबर 2023 को मायके पक्ष ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लंबे समय तक कोई जानकारी न मिलने पर मायके पक्ष को संदेह हुआ और उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अंगना के पति और छह अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना सीओ सिटी औरैया को सौंपी गई। जांच को आगे बढ़ाने के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया। तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट्स के जरिए पुलिस को सुराग मिला कि अंगना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद दबिश दी गई और पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर लिया।
क्षेत्राधिकारी सदर अशोक कुमार सिंह का कहना कि लगभग दो साल से लापता महिला अब सुरक्षित पुलिस हिरासत में है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और बयान दर्ज करने के बाद कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस अप्रत्याशित बरामदगी ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। लोग यह जानने को बेताब हैं कि आखिर अंगना इन दो वर्षों तक कहां और किन परिस्थितियों में रही। फिलहाल पुलिस पूछताछ के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम पर्दा हटेगा।
बड़ी खबरेंView All
औरैया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग