औरैया

अदालत में दहेज हत्या केस… औरैया पुलिस ने जिंदा लौटा दी “मरी हुई” बहू

दो साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुई। औरैया की विवाहिता अंगना देवी को पुलिस ने मध्य प्रदेश से जीवित बरामद किया है। परिजनों ने जिसे मृत मान लिया था। उसी मामले में पति समेत छह ससुरालीजनों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज था। अब इस खुलासे से पूरा क्षेत्र सन्न है।

2 min read

औरैया

image

Mahendra Tiwari

Oct 03, 2025

Auraiya news

सीओ सदर अशोक कुमार सिंह

औरैया जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दो साल पहले लापता हुई। एक विवाहित महिला, जिसे उसके परिवार ने मृत मान लिया था। पुलिस ने मध्य प्रदेश से जिंदा बरामद कर लिया। यह खुलासा होते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला औरैया के कोतवाली क्षेत्र के गांव पढ़ीन की मड़ैया से जुड़ा है। जहां की करीब 20 वर्षीय अंगना देवी शादी के करीब डेढ़ साल बाद रहस्यमय हालातों में ससुराल से अचानक गायब हो गई थी।

परिवार वालों ने शुरू में हर संभव तलाश की। लेकिन नाकामी हाथ लगी। अंततः 23 अक्टूबर 2023 को मायके पक्ष ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लंबे समय तक कोई जानकारी न मिलने पर मायके पक्ष को संदेह हुआ और उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अंगना के पति और छह अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मध्य प्रदेश से बरामद हुई महिला

मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना सीओ सिटी औरैया को सौंपी गई। जांच को आगे बढ़ाने के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया। तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट्स के जरिए पुलिस को सुराग मिला कि अंगना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद दबिश दी गई और पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर लिया।

अंगना इन दो वर्षों तक कहां और किन परिस्थितियों में रही?

क्षेत्राधिकारी सदर अशोक कुमार सिंह का कहना कि लगभग दो साल से लापता महिला अब सुरक्षित पुलिस हिरासत में है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और बयान दर्ज करने के बाद कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस अप्रत्याशित बरामदगी ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। लोग यह जानने को बेताब हैं कि आखिर अंगना इन दो वर्षों तक कहां और किन परिस्थितियों में रही। फिलहाल पुलिस पूछताछ के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम पर्दा हटेगा।

Updated on:

03 Oct 2025 10:35 am

Published on:

03 Oct 2025 10:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / अदालत में दहेज हत्या केस… औरैया पुलिस ने जिंदा लौटा दी “मरी हुई” बहू

