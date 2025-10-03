अदालत में दहेज हत्या केस… औरैया पुलिस ने जिंदा लौटा दी “मरी हुई” बहू

औरैया जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दो साल पहले लापता हुई। एक विवाहित महिला, जिसे उसके परिवार ने मृत मान लिया था। पुलिस ने मध्य प्रदेश से जिंदा बरामद कर लिया। यह खुलासा होते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला औरैया के कोतवाली क्षेत्र के गांव पढ़ीन की मड़ैया से जुड़ा है। जहां की करीब 20 वर्षीय अंगना देवी शादी के करीब डेढ़ साल बाद रहस्यमय हालातों में ससुराल से अचानक गायब हो गई थी।