प्यार में अंधी मां का बेरहम चेहरा, बच्चे के मुंह में कपड़ा बांधकर स्टेशन पर छोड़ा

औरैया में 9 साल के मासूम बच्चे को छोड़कर मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस बात की जानकारी रेलवे स्टाफ को उस समय हुई। जब 9 साल का मासूम बच्चा टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर पर पहुंचा। बच्चे को देखकर एटीवीएम स्टाफ को शंका हुई। उन्होंने बच्चे से पूछा कि साथ में और कौन है? जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। घटना फफूंद रेलवे स्टेशन की है।