औरैया

प्यार में अंधी मां का बेरहम चेहरा, बच्चे के मुंह में कपड़ा बांधकर स्टेशन पर छोड़ा

Mother ran away with lover, leaving her 9 year son abandoned at station। औरैया में 9 साल के बच्चे को छोड़कर निर्दयी मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना की जानकारी लोगों को समय हुई। जब मासूम बच्चा स्टेशन पर टिकट लेने के लिए पहुंचा।

औरैया

Narendra Awasthi

Sep 06, 2025

9 साल के बच्चे को छोड़ मां प्रेमी के साथ फरार (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
फोटो सोर्स- मेटा एआई)

औरैया में 9 साल के मासूम बच्चे को छोड़कर मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस बात की जानकारी रेलवे स्टाफ को उस समय हुई। जब 9 साल का मासूम बच्चा टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर पर पहुंचा। बच्चे को देखकर एटीवीएम स्टाफ को शंका हुई। उन्होंने बच्चे से पूछा कि साथ में और कौन है? जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। घटना फफूंद रेलवे स्टेशन की है।

उत्तर प्रदेश के औरैया के फफूंद रेलवे स्टेशन पर 9 वर्षीय बच्चा संदिग्ध व्यवस्था में मिला। जो टिकट काउंटर पर अलीगढ़ का टिकट लेने के लिए आया था। अकेले बच्चे को अलीगढ़ का टिकट मांगते देख मौके पर मौजूद लोगों को शंका हुई। एटीवीएम स्टाफ ने शंका के आधार पर मासूम से पूछा कि साथ में और कौन है?

दो नकाबपोश छोड़ गए स्टेशन

इस पर लड़के ने बताया कि मां की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन और अधिक पूछताछ करने पर मासूम बच्चे ने बताया कि मुंह में कपड़ा बांधकर दो व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर छोड़ गए हैं। लड़के की बातें सुनकर मौके पर मौजूद स्टाफ चौंक गया। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक ललित कुमार और वाणिज्य पर्यवेक्षक रोहित कुमार ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।

बाल संरक्षण इकाई की टीम ले गई अपने साथ

इसके साथ ही जीआरपी फफूंद को मासूम बच्चे को दे दिया गया। जीआरपी से मिली जानकारी के आधार पर मौके पर पहुंची जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने मासूम बच्चे से बातचीत की और उसे अपने साथ लेकर चली गई। बताया जाता है बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और उसे फंफूद रेलवे स्टेशन पर छोड़ गई।

Updated on:

06 Sept 2025 08:39 am

Published on:

06 Sept 2025 07:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / प्यार में अंधी मां का बेरहम चेहरा, बच्चे के मुंह में कपड़ा बांधकर स्टेशन पर छोड़ा

