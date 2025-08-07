खाना खाते समय हुआ दर्दनाक हादसा, कच्ची छत गिरने से दादी और दो मासूम बच्चियों की मौत

Rough roof collapsed, killing grandmother and two innocent girls औरैया में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। जब खाना खाते समय कच्ची छत गिर गई। जिसके नीचे दादी और दो नातिन दब गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कोतवाली पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकल गया। लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। जिलाधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देवी आपदा से मिलने वाली मदद 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी। अन्य जो भी मदद होगी वह भी दी जाएगी। घटनास्थल की पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव की है। ‌