खाना खाते समय हुआ दर्दनाक हादसा, कच्ची छत गिरने से दादी और दो मासूम बच्चियों की मौत

Rough roof collapsed, killing grandmother and two innocent girls औरैया में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। जब खाना खाते समय कच्ची छत गिर गई। जिसके नीचे दादी और दो नातिन दब गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कोतवाली पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकल गया। लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। जिलाधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देवी आपदा से मिलने वाली मदद 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी। अन्य जो भी मदद होगी वह भी दी जाएगी। घटनास्थल की पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव की है।
उत्तर प्रदेश के औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जैतापुर गांव निवासी सुनील राठौर के घर में दर्दनाक हादसा हो गया। रात में खाना खाते समय कच्ची छत अचानक गिर पड़ी। घटना के समय सुनील राठौर की 60 वर्षीय मां और 11 और 6 साल की दो बेटियां खाना खा रही थी। तेज आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होगी। आनन-फानन मलबे को हटाने का प्रयास किया गया। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी भी पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी।
जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि सुनील राठौर के घर में दो कमरे पक्के और एक कच्चा कमरा था। घटना के समय सुनील राठौर की मां और बेटियां खाना खा रही थी। सुनील राठौर अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गया था। अचानक छत गिरने से तीनों की मौत हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दैवीय आपदा के अंतर्गत मिलने वाली सहायता मृतक परिजनों को 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी। अन्य जो भी सहायता होगी पीड़ित परिवार को की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद थे।