तालाब खुदाई के दौरान मिली भगवान सूर्य की प्रतिमा, पहले भी हो चुका कुछ ऐसा

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में कुंए की खुदाई के दौरान सूर्य की प्रतिमा मिली। पुरातत्व विभाग द्वारा यह प्रतिमा दशकों पुरानी बताई जा रही है।

उत्तर प्रदेश के औरैया में खुदाई के दौरान सूर्य की प्रतिमा निकलने से हडकंप मच गया। दरअसल, दिबियापुर से सटे ऐतिहासिक गांव सेहुद में तालाब की खुदाई के दौरान एक खंडित मूर्ति निकली। सूर्य की प्रतिमा मिलने की वजह से खुदाई का काम बंद करा दिया गया है। लखनऊ पुरातत्व विभाग ने पुष्टि की है कि यह 10वीं शताब्दी की भगवान सूर्य की मूर्ति है। इसपर नागरी लिपि से कुछ लिखा भी है। फिलहाल जिला प्रशासन को सूचना देकर मूर्ति को टीले पर रख दिया गया है। इससे पहले भी कई मूर्तियां मिल चुकी हैं। पुरातत्व विभाग लखनऊ के उपनिदेशक नर सिंह त्यागी के अनुसार सूर्य मूर्ति खंडित है, सिर्फ पीठ ही रह गई। प्रतिमा के बाएं ओर दंड था, जो टूट चुका है। पैर के निशान शेष हैं। बाएं ओर पिंगल हैं, जो दाहिने हाथ में लेखनी लिए हैं। पीछे एक अनुचर है।

Statue of Lord Surya found during pond excavation in Auraiya UP