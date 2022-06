गुड न्यूजः जनधन खाताधारकों को हर महीने आएंगे 3 हजार रुपए, फटाफट यहां खोलें अपना खाता

Jan Dhan Account: अब जनधन खाता धारकों के हर महीने 3 हजार रुपए खाते में मिलेंगे। यदि आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फटाफट अपना खाता खुलवा सकते हैं।

Updated: June 05, 2022 11:19:27 am

जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने अभी तक जनधन खाता नहीं खुलावाया तो फटाफटा खुलवा लीजिए। क्योंकि केंद्र सरकार अब आपको आर्थिक सहायता देने जा रही है। अब आपको हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। सरकार द्वारा जो भी स्कीम के तहत सीधे पैसा जनता के खाते में जमा होता है, उन सभी स्कीम का पैसा सबसे पहले जनधन खातों में ही ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए आप भी जनधन खाता खुलवा लीजिए।

Jan Dhan Account Holder Get 3000 Per Month by Central Government