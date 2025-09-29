औरैया में गैंगरेप के आरोपी दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा, 8 साल 9 महीने में आया निर्णय

अदालत के आदेश पर दोनों भाइयों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म एससी-एसटी एक्ट, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र पेश कर दिया। न्यायालय ने एससी एसटी एक्ट में सुनवाई के दौरान एडीजीसी मुकेश पोरवाल में दोनों भाइयों को कठोर दंड के अंदर देने की मांग की। बचाव पक्ष में भी अपनी बात रखी। अदालत में निखिल और भोले को दोषी माना और आजीवन कारावास में इसके साथ ही 22-22000 का जुर्माना लगाया है जिसमें आधी रकम वीरता होती जाएगी। ‌