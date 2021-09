पहली मेक इन इंडिया हाइब्रिड फ्लाइंग कार का मॉडल देख खुश हुए नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया

नई दिल्ली। दुनिया भर में भविष्य के परिवहन को लेकर नए-नए प्रयोग हो रहे हैं और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ दिन पहले ही अपनी नई ड्रोन नीति की घोषणा के जरिये भारत ने इसकी झलक भी दिखा दी थी। अब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को मेक इन इंडिया के तहत बनी हाइब्रिड फ्लाइंग कार का मॉडल देखने के बाद इसकी तारीफ की है।

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिये यह जानकारी साझा की और इस हाइब्रिड फ्लाइंग कार का मॉडल भी दिखाया। उन्होंने ट्वीट किया, "विनाता एयरोमोबिलिटी की युवा टीम द्वारा जल्द ही हकीकत बनने जा रही एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार के कॉन्सेप्ट मॉडल को देखकर खुशी हुई।"

उन्होंने आगे लिखा, "एक बार हवा में उड़ने के बाद फ्लाइंग कार्स (उड़ने वाली कारों को) का इस्तेमाल सवारियों और माल को ढोने के साथ ही आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं में किया जा सकेगा।"

Delighted to have been introduced to the concept model of the soon-to-become Asia’s First Hybrid flying car by the young team of @VAeromobility . 1/2 pic.twitter.com/f4k4fUILLq

5 अक्टूबर को लंदन में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी Helitech प्रदर्शनी में भारत की एरियल मोबिलिटी कंपनी विनाता एयरोमोबिलिटी अपने हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल eVTOL कॉन्सेप्ट एयर कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पेश करेगी।

एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार होने का दावा करने वाली मेड इन इंडिया टू-सीटर कार बिजली के साथ-साथ जैव ईंधन का इस्तेमाल करती है ताकि इसका इस्तेमाल ज्यादा टिकाऊ और वाजिब हो सके।

इस हाइब्रिड फ्लाइंग कार का वजन 1100 किलोग्राम है और यह अधिकतम 1300 किलोग्राम वजन उठा सकती है। उड़ने वाली कार का विमान प्रकार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) है और इसका रोटर कॉन्फ़िगरेशन को-एक्सियल क्वाड-रोटर है। इस कार की जनरेटर पावर बाधित होने की स्थिति में मोटर को बिजली प्रदान करने के लिए इसमें बैकअप पावर भी दी गई है।

we are humbe to #reveal after our Hon’ble Prime Minister #MrNarendraModi announcement of #DRONE RULES 2021. "#ourvision to be more #safe & #Sustainable #fastcommuting thus reducing hours into minutes through #AdvanceAeromobility.”#MinistryofDefenceofIndia #DGCAIndia pic.twitter.com/QTb36CniEE