2025 Kia Carens CNG भारत में लॉन्च, कीमत 11.77 लाख रुपये से स्टार्ट, जानें फीचर्स और अन्य डिटेल्स

2025 Kia Carens CNG Launched: दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल कंपनी किआ इंडिया ने अपनी पॉपुलर एमपीवी किआ कैरेंस का सीएनजी वेरिएंट भारत म इ में लॉन्च कर दिया है। यह वेरिएंट खासकर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो बेहतर माइलेज वाली फैमिली सीएनजी कार चाहते हैं। इसकी शुरूआती कीमत 11.77 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। यह डीलर-लेवल पर इंस्टॉल की जाने वाली CNG किट के साथ उपलब्ध होगी। कार में सीएनजी किट साथ डीलर के जरिए लगवाई जा सकेगी।