2025 Kia Carens CNG भारत में लॉन्च, कीमत 11.77 लाख रुपये से स्टार्ट, जानें फीचर्स और अन्य डिटेल्स

2025 Kia Carens CNG Launched in India (Image: KIA India)
2025 Kia Carens CNG Launched: दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल कंपनी किआ इंडिया ने अपनी पॉपुलर एमपीवी किआ कैरेंस का सीएनजी वेरिएंट भारत म इ में लॉन्च कर दिया है। यह वेरिएंट खासकर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो बेहतर माइलेज वाली फैमिली सीएनजी कार चाहते हैं। इसकी शुरूआती कीमत 11.77 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। यह डीलर-लेवल पर इंस्टॉल की जाने वाली CNG किट के साथ उपलब्ध होगी। कार में सीएनजी किट साथ डीलर के जरिए लगवाई जा सकेगी।
2025 Kia Carens CNG, पेट्रोल प्रीमियम (ओ) वेरिएंट पर आधारित है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये है। इस पर सीएनजी किट लगाने के लिए ग्राहकों को 77,900 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यह किट Lovato ब्रांड की है और इसे भारत सरकार ने अप्रूव किया है।
कंपनी के मुताबिक, यह CNG सिस्टम 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी के साथ आएगी। किआ ने फिलहाल पावर, टॉर्क और माइलेज से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं करी है।
2025 Kia Carens CNG में वही फीचर्स दिए गए हैं जो पेट्रोल वर्जन के प्रीमियम (ओ) वेरिएंट में मिलते हैं। इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा, कार में वॉइस रिकग्निशन, रियर व्यू कैमरा, लेदर + फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएंगे।
सेफ्टी के लिहाज से इसमें रियर डिस्क ब्रेक्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।
Kia Carens CNG में उसी इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो इसके रेगुलर पेट्रोल और डीजल मॉडल्स में देखने को मिलते हैं। जिसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (115hp), 1.4-लीटर टर्बो पेट्रोल (140hp) और 1.5-लीटर डीजल (115hp) शामिल हैं।
फिलहाल सीएनजी वेरिएंट में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड DCT ऑटोमेटिक और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक शामिल हैं। हालांकि, सीएनजी वेरिएंट के लिए केवल मैनुअल गियरबॉक्स की पेशकश की जा रही है।
किआ कैरेंस का पेट्रोल मॉडल 16.5 kmpl तक और डीजल मॉडल 21.5 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करता है। सीएनजी वेरिएंट इन दोनों से ज्यादा माइलेज देने में सक्षम होगा। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसका माइलेज आंकड़ा अभी जारी नहीं किया है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग