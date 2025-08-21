Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

2025 Lexus NX 350h Launched: E20 Petrol वाली नई SUV लॉन्च, जानिए इस पेट्रोल वाली कार की लिस्ट

Lexus का कहना है कि नए मॉडल का केबिन पहले से ज्यादा शांत और आरामदायक बनाया गया है। इसके लिए पीछे के हिस्से में फेल्ट-बेस्ड मटेरियल लगाए गए हैं ताकि शोर कम हो।

भारत

Anurag Animesh

Aug 21, 2025

2025 Lexus NX 350h Launched
2025 Lexus NX 350h Launched(Image-'X')

2025 Lexus NX 350h Launched: Lexus अपनी नई गाड़ी लेकर मार्किट में आ गई है। लेक्सस इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड 025 NX 350h लग्ज़री SUV पेश की है। इसकी शुरुआती कीमत 68.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। नई एसयूवी में हल्के कॉस्मेटिक बदलाव, नए कलर ऑप्शन, अतिरिक्त फीचर्स, बेहतर सुरक्षा, ज्यादा माइलेज और E20 फ्यूल कम्पैटिबिलिटी दी गई है। कस्टमर इसे ऑनलाइन या नजदीकी Lexus डीलरशिप से बुक कर सकते हैं। डिलीवरी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

2025 Lexus NX 350h Launched: वेरिएंट और कीमतें

2025 NX 350h भारत में चार वेरिएंट में आई है। जिनमें Exquisite – ₹68.92 लाख, Overtrail– ₹71.88 लाख, Luxury– ₹72.79 लाख, F-Sport– ₹74.98 लाख में आई है। इस बार SUV दो नए रंगों रेडिएंट रेड और व्हाइट नोवा में भी उपलब्ध है। रेडिएंट रेड Exquisite, Luxury और F-Sport वेरिएंट में
व्हाइट नोवा: Exquisite, Luxury और Overtrail वेरिएंट में मौजूद हैं।

Lexus NX 350h: केबिन और फीचर्स

लेक्सस का कहना है कि नए मॉडल का केबिन पहले से ज्यादा शांत और आरामदायक बनाया गया है। इसके लिए पीछे के हिस्से में फेल्ट-बेस्ड मटेरियल लगाए गए हैं ताकि शोर कम हो। एसी फिल्टर को भी अपग्रेड किया गया है, जो अब ज्यादा महीन पार्टिकल्स को पकड़ लेता है। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम अब कम बिजली खर्च करता है, जिससे माइलेज बेहतर हुआ है। SUV का इंजन पहले जैसा ही है। इसमें 2.5-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 243hp की पावर जनरेट करता है। इसे eCVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

Lexus NX 350h Launched: जानें फीचर्स


नई NX में अब अपहिल असिस्ट कंट्रोल भी दिया गया है। यह सिस्टम चढ़ाई पर गाड़ी को सही स्पीड और कंट्रोल के साथ चलने में मदद करता है।
इसके अलावा SUV में ये फीचर्स भी हैं।

14 इंच टचस्क्रीन
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
360-डिग्री कैमरा
ऑटो हेडलैंप और वाइपर्स
हेड-अप डिस्प्ले (HUD)
वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto
वायरलेस चार्जर
64 कलर एम्बियंट लाइटिंग
पैनोरमिक सनरूफ
इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स और रियर फोल्डिंग सीट्स

E20 Petrol वाली कार की लिस्ट

BrandModelsE20-Compatible From Year
Maruti SuzukiWagon R, Alto K10, Celerio, Ignis, S-Presso, Ciaz, Swift Dzire, Baleno, Fronx, Vitara Brezza, Grand Vitara, Eeco, Invicto, Ertiga, XL6, Jimny, S-CrossApril 2023
HyundaiVenue, Exter, i10 Nios, i20, Verna, Aura, Alcazar, Creta, Tucson2023
ToyotaGlanza, Innova Crysta, Innova Hycross, Hyryder, Urban Cruiser, Fortuner, Hilux, Vellfire2023
Tata MotorsPunch, Altroz, Tiago, Tigor, Nexon, Curvv, Harrier, Safari2023
MahindraXUV 3XO, XUV 400, XUV 700, Thar, BE 6, Scorpio, Bolero2023
MG MotorHector, Astor, Gloster2023
SkodaKushaq, Slavia, Kodiaq, Octavia, Kylaq2023
VolkswagenTaigun, Virtus2023
KiaSeltos, Sonet, Carens, Carens Clavis2023
HondaAmaze, City, Elevate, Jazz, WR-V, BR-VSince January 1, 2009

