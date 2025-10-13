GST कटौती के बावजूद इन कारों को नहीं मिला एक भी ग्राहक, कंपनियों के लिए बन गई बोझ

Cars(Symbolic Image-Freepik)
GST दरों में कटौती के बाद ऑटो सेक्टर में उछाल देखा गया था। कई गाड़ियों पर छूट के कारन गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई थी। टाटा नेक्सॉन और मारुति डिजायर जैसी मॉडल्स ने मार्केट में शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन कुछ गाड़ी ऐसी भी रही जो GST कटौती के बावजूद सेल नहीं कर पाई। इन मॉडल की एक भी गाड़ी पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में नहीं बिकी। आइए जानते हैं ऐसी कारों के बारे में जो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई।
फ्रांसीसी ऑटोमेकर Citroen की यह एसयूवी अप्रैल 2021 में भारत में लॉन्च हुई थी। हालांकि, सितंबर 2025 में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिक सकी। अप्रैल के बाद से ही इस गाड़ी की बिक्री ना के बराबर हुई है। अप्रैल में इस गाड़ी की 54 यूनिट बिकी थी। जबकि अगले महीने यानी मई में सिर्फ 2 गाड़ी बिकी। मई के बाद से सितंबर तक इस मॉडल की एक भी गाड़ी की बिक्री नहीं हुई। बिक्री न होने के कारण की बात करें तो Citroen का सेल्स और सर्विस नेटवर्क सीमित है। यह एसयूवी उस सेगमेंट में आती है जहां पहले से ही Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara जैसी कारों का दबदबा है। कॉम्पिटिशन में यह गाड़ी पीछे रह गई।
निसान की इस प्रीमियम SUV को अगस्त 2024 में भारतीय बाजार में 49.92 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। लेकिन ये गाड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। पिछले चार महीने से इस गाड़ी की एक भी बिक्री नहीं हुई है। अप्रैल 2025 में Nissan X-Trail की 76 यूनिट बिकी थी। उसके बाद से एक भी गाड़ी नहीं बिकी है। इस गाड़ी के बिक्री न होने के कारण की बात करें तो इसकी ऊंची कीमत ने ग्राहकों को दूर रखा। साथ ही, यह CBU (Completely Built Unit) के रूप में आयात की गई थी और भारत में केवल 150 यूनिट ही लाई गईं। कीमत ज्यादा होने और सीमित उपलब्धता के चलते गाड़ी बिकने में कठिनाई हुई।
Maruti Suzuki Ciaz अच्छी बिकने वाली गाड़ी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस गाडी की रफ्तार काफी कम हुई है। मारुति सुजुकी की Ciaz लंबे समय से मिड-साइज सेडान सेगमेंट में मौजूद थी। हालांकि, कंपनी ने कम मांग और घटती बिक्री के चलते मार्च 2025 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। जुलाई 2025 में इस गाड़ी की 173 यूनिट बिकी थी। उसके बाद अगस्त और सितंबर में एक भी Ciaz नहीं बिकी। बिक्री न होने के कारण की बात करें तो सेडान सेगमेंट में अब ग्राहकों की पहली पसंद Maruti Dzire बन चुकी है, जिससे Ciaz पूरी तरह मार्केट से बाहर हो गई। जिस कारण ये गाड़ी नहीं बिक रही है।
