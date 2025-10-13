GST कटौती के बावजूद इन कारों को नहीं मिला एक भी ग्राहक, कंपनियों के लिए बन गई बोझ

फ्रांसीसी ऑटोमेकर Citroen की यह एसयूवी अप्रैल 2021 में भारत में लॉन्च हुई थी। हालांकि, सितंबर 2025 में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिक सकी। अप्रैल के बाद से ही इस गाड़ी की बिक्री ना के बराबर हुई है। अप्रैल में इस गाड़ी की 54 यूनिट बिकी थी। जबकि अगले महीने यानी मई में सिर्फ 2 गाड़ी बिकी। मई के बाद से सितंबर तक इस मॉडल की एक भी गाड़ी की बिक्री नहीं हुई। बिक्री न होने के कारण की बात करें तो Citroen का सेल्स और सर्विस नेटवर्क सीमित है। यह एसयूवी उस सेगमेंट में आती है जहां पहले से ही Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara जैसी कारों का दबदबा है। कॉम्पिटिशन में यह गाड़ी पीछे रह गई।