ऑटोमोबाइल

Maruti का जादू, Mahindra की उछाल, अगस्त 2025 में बिकने वाली टॉप 10 कारों में हुआ बड़ा फेरबदल

Auto Sales in August 2025: अगस्त 2025 में भारत की कार बिक्री 3,23,256 यूनिट्स रही है। मारुति सुज़ुकी नंबर वन, महिंद्रा और हुंडई टॉप 3 में शामिल हैं। जानें टाटा, टोयोटा और किआ समेत सभी कंपनियों का हाल।

भारत

Rahul Yadav

Sep 09, 2025

Auto Sales in August 2025

Auto Sales in August 2025: भारत का पैसेंजर-व्हीकल बाजार अगस्त 2025 में हल्की-सी बढ़त के साथ सामने आया। इस महीने कुल 3,23,256 कारें बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 0.93% ज्यादा रहीं। हालांकि जुलाई 2025 की तुलना में बाजार में 1.63% की गिरावट देखने को मिली। दिलचस्प बात यह रही कि ज्यादातर कंपनियां बिक्री के दबाव में रहीं, लेकिन मारुति, महिंद्रा और ह्युंडई ने टॉप 3 स्थानों पर अपनी पकड़ बनाए रखी।

अगस्त 2025 में भारत की कार मार्केट में हल्की बढ़त देखने को मिली है। इस महीने कुल 3,23,256 गाड़ियों की बिक्री हुई है। यह पिछले साल अगस्त से करीब 0.93% ज्यादा है। लेकिन जुलाई 2025 के मुकाबले बिक्री में 1.63% की कमी आई है। ज्यादातर कंपनियों की बिक्री गिरी, फिर भी मारुति, महिंद्रा और ह्युंडई ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाए हुए हैं।

मारुति सुजुकी: हमेशा की तरह नंबर वन

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अगस्त 2025 में 1,27,905 यूनिट्स की बिक्री हुई है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मामूली 0.62% ज्यादा रहा है। हालांकि जुलाई की तुलना में बिक्री में 0.97% गिरावट आई है। इसके बावजूद कंपनी ने लगभग 39.57% मार्केट शेयर अपने नाम किया है।

महिंद्रा: एसयूवी की बदौलत बनी मजबूत पकड़

महिंद्रा ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। अगस्त 2025 में कंपनी ने 43,632 गाड़ियां बेचीं है। बिक्री में सालाना आधार पर 7.55% की बढ़त और जुलाई की तुलना में 3.38% सुधार हुआ है। लगातार एसयूवी सेगमेंट की मांग ने महिंद्रा को मजबूत बनाया है।

हुंडई: तीसरे नंबर पर, लेकिन गिरावट

हुंडई ने अगस्त में 42,226 यूनिट्स की बिक्री की है। कंपनी को सालाना आधार पर 2.79% और मासिक आधार पर 1.82% की गिरावट का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद हुंडई ने टॉप 3 में अपनी जगह कायम रखी है।

टाटा मोटर्स और टोयोटा का प्रदर्शन

टाटा मोटर्स ने अगस्त में 38,286 यूनिट्स की बिक्री की है। साल-दर-साल बिक्री 3.96% घटी और जुलाई से 5.43% कम रही।

टोयोटा ने 24,954 गाड़ियां बेचीं है। सालाना आधार पर 5.82% की बढ़त, लेकिन मासिक आधार पर 1.64% की गिरावट दर्ज की गई है।

अन्य कार कंपनियों की स्थिति

किआ: अगस्त में 18,212 यूनिट्स की बिक्री, सालाना आधार पर 5.66% गिरावट दर्ज की गई है।

स्कोडा-फॉक्सवैगन ग्रुप: 8,111 यूनिट्स की बिक्री, YoY में 29.16% की बढ़त हुई है।

एमजी मोटर: 5,717 यूनिट्स की बिक्री, सालाना 38.86% ज्यादा, लेकिन जुलाई से थोड़ी गिरावट हुई है।

होंडा: 4,041 यूनिट्स की बिक्री, YoY में 18.59% की गिरावट हुई है।

रेनॉल्ट: 2,593 यूनिट्स, सालाना बिक्री कम हुई है, लेकिन जुलाई से 13.13% का सुधार हुआ है।

अगस्त 2025 का ऑटो बाजार कुल मिलाकर संतुलित रहा है। जहां मारुति ने अपना दबदबा बनाए रखा, वहीं महिंद्रा और हुंडई ने भी मजबूती से टॉप 3 में जगह पक्की की है। हालांकि ज्यादातर कंपनियों को बिक्री में गिरावट झेलनी पड़ी। अब सबकी निगाहें आने वाले त्योहारी सीजन पर हैं जिससे बाजार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

निर्माता (कंपनी)अगस्त 2025 बिक्री
(यूनिट)		अगस्त 2024 बिक्री
(यूनिट)		सालाना अंतर (Δ)
(यूनिट)		सालाना % बदलावजुलाई 2025 बिक्री
(यूनिट)		मासिक अंतर (Δ)
(यूनिट)		मासिक % बदलावमार्केट शेयर (अगस्त 2025)
मारुति सुजुकी 1,27,9051,27,119+786+0.62%1,29,164-1,259-0.97%39.57%
महिंद्रा43,63240,569+3,063+7.55%42,207+1,425+3.38%13.50%
हुंडई 42,22643,438-1,212-2.79%43,009-783-1.82%13.06%
टाटा मोटर्स38,28639,864-1,578-3.96%40,486-2,200-5.43%11.84%
टोयोटा24,95423,582+1,372+5.82%25,370-416-1.64%7.72%
किआ18,21219,304-1,092-5.66%19,494-1,282-6.58%5.63%
स्कोडा-फॉक्सवैगन ग्रुप8,1116,280+1,831+29.16%8,018+93+1.16%2.51%
एमजी मोटर5,7174,117+1,600+38.86%6,033-316-5.24%1.77%
होंडा4,0414,964-923-18.59%4,431-390-8.80%1.25%
रेनॉल्ट2,5933,029-436-14.39%2,292+301+13.13%0.80%
निसान1,4402,011-571-28.39%1,514-74-4.89%0.45%
मर्सिडीज-बेंज1,3051,327-22-1.66%1,306-1-0.08%0.40%
बीएमडब्ल्यू1,2731,018+255+25.05%1,301-28-2.15%0.39%
फोर्स मोटर्स680747-67-8.97%729-49-6.72%0.21%
बीवाईडी इंडिया450227+223+98.24%459-9-1.96%0.14%
जेएलआर (जगुआर-लैंडरोवर)442517-75-14.51%478-36-7.53%0.14%
सिट्रोएन409411-2-0.49%512-103-20.12%0.13%
अन्य1,5801,767-187-10.58%1,810-230-12.71%0.49%

Published on:

09 Sept 2025 05:51 pm

Hindi News / Automobile / Maruti का जादू, Mahindra की उछाल, अगस्त 2025 में बिकने वाली टॉप 10 कारों में हुआ बड़ा फेरबदल

