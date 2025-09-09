Maruti का जादू, Mahindra की उछाल, अगस्त 2025 में बिकने वाली टॉप 10 कारों में हुआ बड़ा फेरबदल

मारुति सुजुकी 1,27,905 1,27,119 +786 +0.62% 1,29,164 -1,259 -0.97% 39.57%

महिंद्रा 43,632 40,569 +3,063 +7.55% 42,207 +1,425 +3.38% 13.50%

हुंडई 42,226 43,438 -1,212 -2.79% 43,009 -783 -1.82% 13.06%

टाटा मोटर्स 38,286 39,864 -1,578 -3.96% 40,486 -2,200 -5.43% 11.84%

टोयोटा 24,954 23,582 +1,372 +5.82% 25,370 -416 -1.64% 7.72%

किआ 18,212 19,304 -1,092 -5.66% 19,494 -1,282 -6.58% 5.63%

स्कोडा-फॉक्सवैगन ग्रुप 8,111 6,280 +1,831 +29.16% 8,018 +93 +1.16% 2.51%

एमजी मोटर 5,717 4,117 +1,600 +38.86% 6,033 -316 -5.24% 1.77%

होंडा 4,041 4,964 -923 -18.59% 4,431 -390 -8.80% 1.25%

रेनॉल्ट 2,593 3,029 -436 -14.39% 2,292 +301 +13.13% 0.80%

निसान 1,440 2,011 -571 -28.39% 1,514 -74 -4.89% 0.45%

मर्सिडीज-बेंज 1,305 1,327 -22 -1.66% 1,306 -1 -0.08% 0.40%

बीएमडब्ल्यू 1,273 1,018 +255 +25.05% 1,301 -28 -2.15% 0.39%

फोर्स मोटर्स 680 747 -67 -8.97% 729 -49 -6.72% 0.21%

बीवाईडी इंडिया 450 227 +223 +98.24% 459 -9 -1.96% 0.14%

जेएलआर (जगुआर-लैंडरोवर) 442 517 -75 -14.51% 478 -36 -7.53% 0.14%

सिट्रोएन 409 411 -2 -0.49% 512 -103 -20.12% 0.13%