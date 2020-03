ओडिशा में पिछले साल के मुकाबले 7.41 फीसदी घटी वाहनों की बिक्री

नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल सेक्टर ( Automobile sector ) की बात करें तो ओडिशा में आर्थिक मंदी ( Slow Down ) ( Auto Sector Slow Down ) की वजह से साल 2018-19 की तुलना में 2019-20 अप्रैल और फरवरी में वाहनों की बिक्री 7.41% घट ( Automobile Sales Down ) गई। यह बेहद ही चौंकाने वाले आकड़े हैं क्योंकि पिछले साल की तुलना में ये एक बड़ी गिरावट है जिसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ रहा है।

योजना और कन्वर्जेंस मंत्री पद्मनाभ बेहेरा ने ओडिशा विधानसभा में एक लिखित बयान में बताया है कि अप्रैल साल 2018-19 के दौरान राज्य में 7,77,341 नए वाहनों का पंजीकरण किया गया था, जबकि 2019-20 में इसी अवधि के दौरान 7,19,663 वाहनों का पंजीकरण किया गया है। आर्थिक मंदी की वजह से नये वाहनों के पंजीकरण में 7.41% की गिरावट आई है। यह गिरावट सामान्य नहीं है।

बेहेरा ने बताया है कि पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी तक पंजीकरण के लिए 693.85 करोड़ रुपये का राजस्व इकठ्ठा हुआ था जबकि जबकि 2019-20 में इसी अवधि के दौरान राजस्व 715.79 करोड़ रुपये रहा।

हालांकि, चालू वित्त वर्ष में पंजीकृत वाहनों की संख्या कम होने के बावजूद, कर दरों में वृद्धि और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण के कारण राज्य ने 3.16% अधिक राजस्व अर्जित किया है। आर्थिक मंदी के साथ कोरोना वायरस की वजह से भी वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की जा रही है।