GST कटौती का फायदा, इस कंपनी ने टायरों की कीमतें की कम

GST दरों में बदलाव में के बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर में और साथ ही कार-बाइक खरीदने वाले कस्टमर में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। इस बदलाव से गाड़ियों के दाम हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने GST दरों में हुए बदलावों के बाद, वाहनों की कीमतों में संशोधन करके अलग-अलग रेट जारी की है। इसी कड़ी में, टायर निर्माता कंपनी CEAT लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह 22 सितंबर से अपने टायरों की कीमतों में कटौती करेगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह उपभोक्ताओं और डीलरों को जीएसटी में मिली पूरी छूट का लाभ देगी।
आपको बता दें कि नई pneumatic टायरों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, ट्रैक्टरों के टायर और ट्यूब्स पर यह दर केवल 5 प्रतिशत तय की गई है। इस बदलाव का असर कमर्शियल वाहनों, कृषि उपकरणों, कारों और दोपहिया वाहनों के टायरों की कीमतों पर पड़ेगा।
इस पर अपनी बात रखते हुए CEAT लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अर्नब बनर्जी ने कहा कि हम भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने टायर उद्योग के लिए समय पर और दूरदर्शी निर्णय लिया है। जीएसटी दरों में कमी से न केवल टायर उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सीधा लाभ होगा। इससे सभी वर्गों के ग्राहकों के लिए वाहन चलाने और उसका रख-रखाव करना सस्ता होगा।