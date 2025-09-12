GST कटौती का फायदा, इस कंपनी ने टायरों की कीमतें की कम

GST दरों में बदलाव में के बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर में और साथ ही कार-बाइक खरीदने वाले कस्टमर में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। इस बदलाव से गाड़ियों के दाम हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने GST दरों में हुए बदलावों के बाद, वाहनों की कीमतों में संशोधन करके अलग-अलग रेट जारी की है। इसी कड़ी में, टायर निर्माता कंपनी CEAT लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह 22 सितंबर से अपने टायरों की कीमतों में कटौती करेगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह उपभोक्ताओं और डीलरों को जीएसटी में मिली पूरी छूट का लाभ देगी।