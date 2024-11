Best Bikes Under 1 Lakh: एक लाख रुपये से कम कीमत में घर ला सकते हैं ये बाइक, मिलेगा दमदार माइलेज

नई दिल्ली•Nov 16, 2024 / 11:25 am• Rahul Yadav

Best bikes under 1 lakh in India 2024: भारतीय बाजार में भले ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मोटरसाइकिलों की भरमार हो, लेकिन आज भी बजट सेगमेंट बाइकों की ही बिक्री सबसे ज्यादा होती है। गांव से लेकर शहर तक इनका जलवा देखने को मिलता है। अगर आप भी नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो, आज हम आपको 1 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाले कुछ ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं, जो दमदार माइलेज और बढ़िया फीचर्स के साथ आती हैं, जिनमें से एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।

