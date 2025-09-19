Cars under 7 lakhs in india: सात लाख रूपये के बजट में आती है ये 5 पॉपुलर कारें, GST कटौती के बाद इतनी होगी बचत

GST Cut On Cars under 7 lakhs in india: देशभर में बजट कार की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। ज्यादातर लोग बजट फ्रेंडली कार खरीदते हैं। सात लाख रुपये तक का बजट रखने वाले ग्राहकों के लिए भारतीय कार बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। हाल ही में GST दरों में कटौती के बाद कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी की है। जिससे कस्टमर्स अब बजट गाड़ियों को और भी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आप किफायती दाम पर फीचर्स से भरपूर कार लेना चाहते हैं, तो सात लाख रुपये से कम कीमत में ये पांच पॉपुलर मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।
मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire)
मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर लंबे समय से लोगों की पसंद बनी हुई है। यह कार बेहतर माइलेज, आरामदायक ड्राइविंग और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। GST कटौती के बाद इसकी शुरुआती कीमत सात लाख रुपये से कम में आ सकती है, जिससे बजट खरीदारों के लिए यह और आकर्षक हो जाएगी। मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार डिजायर भी करीब 86 हजार रुपए सस्ती हो गई है। इसे तकरीबन 6 लाख के आसपास खरीदा जा सकता है।
टाटा पंच (Tata Punch)
टाटा मोटर्स की माइक्रो-एसयूवी Tata Punch ने भारतीय बाजार में तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। यह कार दमदार बॉडी, 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग और एडवांस फीचर्स के साथ आती है। सात लाख रुपये से कम कीमत में इसे खरीदना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। ये गाड़ी GST कटौती के बाद तकरीबन 85,000 रूपये में खरीदी जा सकती है।
मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift)
हैचबैक सेगमेंट में मारुति की स्विफ्ट हमेशा से हॉट-सेलिंग कार रही है। यह कार अपने स्पोर्टी लुक, बेहतर पिकअप और शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है। GST में राहत मिलने के बाद इसकी कीमत में भी कमी देखने को मिलेगी, जिससे इसे खरीदना और भी सस्ता हो जाएगा। मारुति सुजुकी स्विफ्ट 80,966 रूपये सस्ती दर पर खरीदा जा सकता है।
टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz)
टाटा की प्रीमियम हैचबैक Tata Altroz स्टाइलिश डिजाइन और हाई सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। इसमें बेहतरीन स्पेस और कंफर्ट भी मिलता है। सात लाख रुपये से कम कीमत में मिलने वाली इस कार की डिमांड GST कटौती के बाद और बढ़ने की संभावना है। इस कार को GST कटौती के बाद 1,10,000 रूपये कम कीमत पर खरीदी जा सकती है। ये कार इतनी सस्ती हो सकती है।
निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite)
निसान की कॉम्पैक्ट एसयूवी Nissan Magnite किफायती दाम और फीचर-लोडेड पैकेज के लिए मशहूर है। इसमें दमदार इंजन, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिलता है। सात लाख रुपये तक के बजट में यह एसयूवी ग्राहकों के लिए एक बेहतर डील साबित हो सकती है। GST कटौती के बाद ये कार अलग-अलग वेरिएंट के अनुसार 55 हजार से 64 हजार तक सस्ती होगी।