Cars under 7 lakhs in india: सात लाख रूपये के बजट में आती है ये 5 पॉपुलर कारें, GST कटौती के बाद इतनी होगी बचत

GST Cut On Cars under 7 lakhs in india: देशभर में बजट कार की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। ज्यादातर लोग बजट फ्रेंडली कार खरीदते हैं। सात लाख रुपये तक का बजट रखने वाले ग्राहकों के लिए भारतीय कार बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। हाल ही में GST दरों में कटौती के बाद कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी की है। जिससे कस्टमर्स अब बजट गाड़ियों को और भी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आप किफायती दाम पर फीचर्स से भरपूर कार लेना चाहते हैं, तो सात लाख रुपये से कम कीमत में ये पांच पॉपुलर मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।