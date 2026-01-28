60 Kmpl तक माइलेज और दमदार परफॉर्मेंस, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती 160cc बाइक्स

Cheapest 160cc Bikes in India: बढ़ती पेट्रोल कीमतों और महंगी होती दोपहिया गाड़ियों के बीच 160cc सेगमेंट आम खरीदारों के लिए सबसे संतुलित विकल्प बनकर उभरा है। इस सेगमेंट की बाइक्स न सिर्फ अच्छा माइलेज देती हैं, बल्कि डेली कम्यूट और दमदार परफॉर्मेंस की जरूरत भी पूरी करती हैं। यही वजह है कि युवा राइडर्स से लेकर फैमिली यूजर्स तक, 160cc बाइक्स की मांग लगातार बनी हुई है।