60 Kmpl तक माइलेज और दमदार परफॉर्मेंस, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती 160cc बाइक्स

Cheapest 160cc Bikes in India (Image: Bajaj Auto)
Cheapest 160cc Bikes in India: बढ़ती पेट्रोल कीमतों और महंगी होती दोपहिया गाड़ियों के बीच 160cc सेगमेंट आम खरीदारों के लिए सबसे संतुलित विकल्प बनकर उभरा है। इस सेगमेंट की बाइक्स न सिर्फ अच्छा माइलेज देती हैं, बल्कि डेली कम्यूट और दमदार परफॉर्मेंस की जरूरत भी पूरी करती हैं। यही वजह है कि युवा राइडर्स से लेकर फैमिली यूजर्स तक, 160cc बाइक्स की मांग लगातार बनी हुई है।
अगर आप भी कम बजट में एक भरोसेमंद और माइलेज फ्रेंडली बाइक तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको भारत की 5 सबसे सस्ती 160cc बाइक्स के बारे में बता रहे हैं।
Honda Unicorn को लंबे समय से एक भरोसेमंद फैमिली बाइक माना जाता है। इसमें 162.7cc का रिफाइंड इंजन मिलता है, जो रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बेहतरीन साबित होता है। बाइक करीब 55 से 60 kmpl तक का माइलेज देती है। आरामदायक सीट, सीधी राइडिंग पोजिशन और Honda की विश्वसनीयता इसे डेली यूज के लिए किफायती विकल्प बनाती है।
Bajaj Pulsar N160 युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है। इसमें 164.82cc का इंजन दिया गया है, जो संतुलित पावर और स्मूद राइड का अनुभव देता है। इस बाइक की खास बात डुअल चैनल ABS है, जो सेफ्टी के लिहाज से इसे बेहतर बनाता है। माइलेज करीब 50-55 kmpl तक रहता है, जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है।
TVS Apache RTR 160 (2V) को स्पोर्टी डिजाइन और बेहतरीन हैंडलिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 159.7cc का इंजन है, जो अच्छा पिकअप और कंट्रोल देता है। माइलेज 45-50 kmpl के आसपास रहता है। मजबूत बिल्ड क्वालिटी और रेसिंग DNA इसे युवाओं के लिए आकर्षक बनाता है।
Honda SP 160 उन लोगों के लिए है, जो फैमिली बाइक के साथ थोड़ा मॉडर्न और स्पोर्टी लुक भी चाहते हैं। इसमें भी 162.7cc का इंजन मिलता है और माइलेज करीब 50-55 kmpl तक रहता है। हल्का वजन और सादा लेकिन आकर्षक डिजाइन इसे शहर की सड़कों के लिए उपयुक्त बनाता है।
अगर आपकी प्राथमिकता पावर और एग्रेसिव स्टाइल है, तो Bajaj Pulsar NS160 एक अच्छा विकल्प है। इसमें 160.3cc का इंजन दिया गया है, जो 17.2 PS की पावर जनरेट करता है। माइलेज भले ही थोड़ा कम यानी 45-48 kmpl हो, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यह बाइक निराश नहीं करती।
|बाइक का नाम
|इंजन क्षमता
|पावर
|माइलेज (लगभग)
|एक्स-शोरूम कीमत
|TVS Apache RTR 160 (2V)
|159.7 cc
|16.04 PS
|45-50 kmpl
|1.12-1.15 लाख रुपये
|Bajaj Pulsar N160
|164.82 cc
|16 PS
|50-55 kmpl
|1.13-1.17 लाख रुपये
|Honda Unicorn
|162.7 cc
|13.2 PS
|55-60 kmpl
|1.13-1.15 लाख रुपये
|Honda SP 160
|162.7 cc
|13.5 PS
|50-55 kmpl
|1.15-1.21 लाख रुपये
|Bajaj Pulsar NS160
|160.3 cc
|17.2 PS
|45-48 kmpl
|1.20-1.24 लाख रुपये
160cc सेगमेंट की ये सभी बाइक्स कीमत, माइलेज और परफॉर्मेंस के मामले में संतुलित विकल्प हैं।
अगर आप माइलेज और आराम चाहते हैं, तो Honda Unicorn और Honda SP 160 बेहतर रहेंगे। वहीं स्पोर्टी लुक और दमदार राइड के लिए TVS Apache और Bajaj Pulsar मॉडल्स अच्छे विकल्प हैं। खरीद से पहले अपने इस्तेमाल और जरूरत को ध्यान में रखकर टेस्ट राइड लेना फायदेमंद रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग