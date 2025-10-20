कॉमेडियन Samay Raina ने खरीदी लक्जरी गाड़ी, इंटीरियर है काफी शानदार, जानें सभी फीचर्स और कार की कीमत

Samay Raina New Car(Image-Social Media)
Samay Raina New Car: भारत के मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन, यूट्यूबर Samay Raina ने अपनी लग्जरी कार कलेक्शन में एक नई कार शामिल की है। जिसका नाम Toyota Vellfire है। करीब 1.26 करोड़ रुपये की इस हाई-एंड एमपीवी ने न केवल उनके फैंस को चौंका दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरी है। समय रैना अपनी शानदार कॉमेडी, मनोरंजक स्ट्रीम्स और बड़े फैन बेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी लग्जरी पसंद से सबका ध्यान खींच लिया है।
Toyota Vellfire भारतीय बाजार में एक प्रीमियम लग्जरी एमपीवी के रूप में जानी जाती है। इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो आराम, तकनीक और परफॉर्मेंस का बेहतरीन बैलेंस चाहते हैं। यह कार न केवल अपने लुक्स के लिए मशहूर है बल्कि इसका इंटीरियर भी भव्य महसूस होता है। केबिन के अंदर इलेक्ट्रिक रिक्लाइनिंग कैप्टन सीट्स, मसाज फंक्शन, एंबियंट लाइटिंग और क्वालिटी साउंड सिस्टम जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं जो सफर को बेहद आरामदायक बना देते हैं। इस एमपीवी में 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन दिया गया है जो इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से बेहतर माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग अनुभव देता है। यह इंजन E-CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है और लगभग 190 हॉर्सपावर की ताकत देता है। टोयोटा का कहना है कि यह कार लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी दोनों का शानदार मेल है।
वेलफायर का आकार भी इसकी शान में चार चांद लगाता है। कार की लंबाई लगभग 5,005 मिमी, चौड़ाई 1,850 मिमी और ऊंचाई 1,950 मिमी है। इसका 3,000 मिमी व्हीलबेस इसे अंदर से बेहद स्पेशियस बनाता है, जिससे दूसरी और तीसरी रो में बैठने वालों को भी पर्याप्त जगह मिलती है। सेफ्टी के मामले में भी यह कार किसी से कम नहीं है। इसमें छह एयरबैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे कई उन्नत सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं।
समय रैना ने अपनी नई लग्जरी कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, “Dream come true.” उनके पोस्ट पर फैंस ने जमकर रिएक्ट किया है। कई अलग-अलग तरह के कमेंट उनके पोस्ट पर आए हैं। भारत में Toyota Vellfire को अक्सर फिल्म स्टार्स, बिजनेस टाइकून और पॉलिटिशियन जैसी हाई-प्रोफाइल हस्तियों की पसंद माना जाता है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग