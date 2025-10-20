कॉमेडियन Samay Raina ने खरीदी लक्जरी गाड़ी, इंटीरियर है काफी शानदार, जानें सभी फीचर्स और कार की कीमत



Toyota Vellfire भारतीय बाजार में एक प्रीमियम लग्जरी एमपीवी के रूप में जानी जाती है। इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो आराम, तकनीक और परफॉर्मेंस का बेहतरीन बैलेंस चाहते हैं। यह कार न केवल अपने लुक्स के लिए मशहूर है बल्कि इसका इंटीरियर भी भव्य महसूस होता है। केबिन के अंदर इलेक्ट्रिक रिक्लाइनिंग कैप्टन सीट्स, मसाज फंक्शन, एंबियंट लाइटिंग और क्वालिटी साउंड सिस्टम जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं जो सफर को बेहद आरामदायक बना देते हैं। इस एमपीवी में 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन दिया गया है जो इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से बेहतर माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग अनुभव देता है। यह इंजन E-CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है और लगभग 190 हॉर्सपावर की ताकत देता है। टोयोटा का कहना है कि यह कार लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी दोनों का शानदार मेल है।