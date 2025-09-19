Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

Maruti v/s Tata Car GST Rate : जीएसटी घटाने के बाद मारुति के नए रेट और टाटा कार के रेट में क्या है अंतर

Maruti vs Tata Car Prices: GST 2.0 लागू होने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में हलचल मच गई है। Maruti Suzuki और Tata Motors, दोनों ही कार निर्माता कंपनियों ने इस टैक्स कटौती का असर अपने कार रेट्स में दिखाया है। आइए जानते हैं कि दोनों कंपनियों की गाड़ियों के नए रेट में क्या फर्क है?

भारत

Anamika Mishra

Sep 19, 2025

मारुति और टाटा कार के नए रेट में क्या है अंतर? (Image Source: Gemini AI)

Maruti Tata Car Price Comparison: GST दरों में बदलाव के बाद कार निर्माता कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती करी है। 22 सितंबर 2025 से GST दर लागू किया जाएगा। कार निर्माता कंपनियों ने GST सुधारों का पूरा लाभ सीधे खरीदारों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अपनी गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती भी की है। ऐसे में आइए जानते है दिग्गज कंपनी टाटा और मारुती ने अपनी गाड़ियों के रेट में कितनी कटौती की है।

मारुति की गाड़ियां कितनी सस्ती हुईं? (Maruti Car Rates)

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 46,400 रुपये से लेकर 1.29 लाख रुपये तक की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। कंपनी के छोटे वेरिएंट, जिनमें हैचबैक और मिनी एसयूवी शामिल हैं, में सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिलेगी।

कितनी हुई कटौती (Reduced Price)

संशोधित कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी, जो नए जीएसटी नियमों के अनुरूप हैं और यह कदम आगामी त्योहारी सीजन के साथ भी मेल खाता है। एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 जैसी एंट्री-लेवल कारों में सबसे ज्यादा कटौती होगी, जिनकी कीमतों में1.29 लाख रुपये और 1.07 लाख रुपये तक की कटौती होगी। वहीं, फ्रोंक्स और ब्रेजा जैसी एसयूवी की कीमतों में भी 1.12 लाख रुपये तक की कटौती होगी।

टाटा ने भी की गाड़ियों में छूट की घोषणा (Tata Also Announced Discounts On Vehicles)

टाटा मोटर्स ने भी घोषणा की है कि वे GST कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देंगे। उम्मीद है कि ये कटौती ₹40,000 से ₹1 लाख तक हो सकती है।

मारुति सुजुकी ने कितनी कटौती की? (How much did Maruti Suzuki cut)

मॉडलपुरानी कीमत (लगभग)नई कीमतकटौती (₹ में)
S-Presso₹5.35 लाख₹4.06 लाख₹1.29 लाख
Alto K10₹5.13 लाख₹4.06 लाख₹1.07 लाख
Brezza₹10.40 लाख₹9.28 लाख₹1.12 लाख
Wagon R₹6.65 लाख₹5.51 लाख₹1.14 लाख

मारुति और टाटा की कारों की कीमतों की तुलना (Maruti vs Tata Car Price)

कंपनीमॉडलअनुमानित बचत / कटौती (₹ में)
Maruti SuzukiS‑Presso₹1,29,600
MarutiAlto K10₹1,07,600
MarutiCelerio₹94,100
MarutiWagon R₹79,600
MarutiFronx₹1,12,600
Tata MotorsTiago₹75,000
TataTigor₹80,000
TataAltroz₹1,10,000
TataPunch₹85,000
TataNexon₹1,55,000

Published on:

19 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Automobile / Maruti v/s Tata Car GST Rate : जीएसटी घटाने के बाद मारुति के नए रेट और टाटा कार के रेट में क्या है अंतर

