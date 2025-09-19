Maruti v/s Tata Car GST Rate : जीएसटी घटाने के बाद मारुति के नए रेट और टाटा कार के रेट में क्या है अंतर

Maruti Tata Car Price Comparison: GST दरों में बदलाव के बाद कार निर्माता कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती करी है। 22 सितंबर 2025 से GST दर लागू किया जाएगा। कार निर्माता कंपनियों ने GST सुधारों का पूरा लाभ सीधे खरीदारों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अपनी गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती भी की है। ऐसे में आइए जानते है दिग्गज कंपनी टाटा और मारुती ने अपनी गाड़ियों के रेट में कितनी कटौती की है।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 46,400 रुपये से लेकर 1.29 लाख रुपये तक की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। कंपनी के छोटे वेरिएंट, जिनमें हैचबैक और मिनी एसयूवी शामिल हैं, में सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिलेगी।
संशोधित कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी, जो नए जीएसटी नियमों के अनुरूप हैं और यह कदम आगामी त्योहारी सीजन के साथ भी मेल खाता है। एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 जैसी एंट्री-लेवल कारों में सबसे ज्यादा कटौती होगी, जिनकी कीमतों में1.29 लाख रुपये और 1.07 लाख रुपये तक की कटौती होगी। वहीं, फ्रोंक्स और ब्रेजा जैसी एसयूवी की कीमतों में भी 1.12 लाख रुपये तक की कटौती होगी।
टाटा मोटर्स ने भी घोषणा की है कि वे GST कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देंगे। उम्मीद है कि ये कटौती ₹40,000 से ₹1 लाख तक हो सकती है।
|मॉडल
|पुरानी कीमत (लगभग)
|नई कीमत
|कटौती (₹ में)
|S-Presso
|₹5.35 लाख
|₹4.06 लाख
|₹1.29 लाख
|Alto K10
|₹5.13 लाख
|₹4.06 लाख
|₹1.07 लाख
|Brezza
|₹10.40 लाख
|₹9.28 लाख
|₹1.12 लाख
|Wagon R
|₹6.65 लाख
|₹5.51 लाख
|₹1.14 लाख
|कंपनी
|मॉडल
|अनुमानित बचत / कटौती (₹ में)
|Maruti Suzuki
|S‑Presso
|₹1,29,600
|Maruti
|Alto K10
|₹1,07,600
|Maruti
|Celerio
|₹94,100
|Maruti
|Wagon R
|₹79,600
|Maruti
|Fronx
|₹1,12,600
|Tata Motors
|Tiago
|₹75,000
|Tata
|Tigor
|₹80,000
|Tata
|Altroz
|₹1,10,000
|Tata
|Punch
|₹85,000
|Tata
|Nexon
|₹1,55,000