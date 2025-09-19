Maruti v/s Tata Car GST Rate : जीएसटी घटाने के बाद मारुति के नए रेट और टाटा कार के रेट में क्या है अंतर

Maruti Tata Car Price Comparison: GST दरों में बदलाव के बाद कार निर्माता कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती करी है। 22 सितंबर 2025 से GST दर लागू किया जाएगा। कार निर्माता कंपनियों ने GST सुधारों का पूरा लाभ सीधे खरीदारों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अपनी गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती भी की है। ऐसे में आइए जानते है दिग्गज कंपनी टाटा और मारुती ने अपनी गाड़ियों के रेट में कितनी कटौती की है।