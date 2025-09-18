Tata Altroz को भारत NCAP से मिली 5-स्टार रेटिंग, देखें बच्चों की सुरक्षा और मुकाबले की कारें

Tata Altroz Safety Rating: टाटा मोटर्स की हैचबैक Altroz ने अगस्त 2025 में भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इसमें एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा का मूल्यांकन शामिल था। Altroz ने फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में हाई स्कोर किया है, जबकि बच्चों के लिए किए गए ISOFIX और CRS टेस्ट में भी कार ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति बलेनो, हुंडई i20 जैसी कारों से है। इसकी शुरुआती कीमत मात्र 6.89 लाख रुपये है जिससे यह न केवल किफायती बल्कि देश की सबसे सुरक्षित हैचबैक में भी शामिल हो गई है।
Altroz ने एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन में 16 में से 15.55 अंक हासिल किए हैं। फ्रंटल ऑफसेट और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में कार ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में इसे 16 में से 14.11 अंक मिले हैं। इसकी चेसिस और फुटवेल मजबूत और स्थिर पाई गईं, जो किसी भी बड़ी दुर्घटना के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
बच्चों की सुरक्षा में Altroz ने 49 में से 44.90 अंक हासिल किए हैं। 18 महीने और 3 साल के बच्चों के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स ने सुरक्षा सुनिश्चित की है। CRS इंस्टॉलेशन टेस्ट में कार ने पूर्ण अंक (12/12) और डायनेमिक टेस्ट में 23.90/24 अंक हासिल किए हैं।
Tata Altroz के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
Bharat NCAP की 5-स्टार रेटिंग सभी वेरिएंट्स पेट्रोल, डीजल और CNG पर लागू होती है।
Tata Motors ने भारतीय बाजार में अपनी कारों के सुरक्षा मानकों को लगातार अपडेट किया है। Altroz के क्रैश टेस्ट परिणाम से यह स्पष्ट हुआ कि कंपनी ने इस मॉडल में सुरक्षा के मानकों को प्राथमिकता दी है जिसमें एडल्ट और चाइल्ड दोनों की सुरक्षा शामिल है।
भारतीय बाजार में Altroz मुख्य रूप से प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करती है। इस सेगमेंट में मारुति बलेनो और हुंडई i20 जैसी कारें शामिल हैं। मारुति बलेनो की एक्स-शोरूम कीमत 6.74 लाख रुपये से 9.96 लाख रुपये तक है और इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिली है।
वहीं, हुंडई i20 की एक्स-शोरूम कीमत 7.51 लाख रुपये से 11.35 लाख रुपये के बीच है और ग्लोबल NCAP के अनुसार इसकी एडल्ट सुरक्षा 4 स्टार और चाइल्ड सुरक्षा 3 स्टार रेटिंग प्राप्त है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि Altroz अपने सेगमेंट की प्रमुख कारों के मुकाबले सुरक्षा के मामले में अपने कंपटीटर्स से आगे है।
|कार मॉडल (Car Model)
|वयस्क सुरक्षा (Adult Safety)
|बच्चों की सुरक्षा (Child Safety)
|कुल NCAP रेटिंग (Overall NCAP Rating)
|Tata Altroz (2025)
|15.55/16 ⭐⭐⭐⭐⭐
|44.90/49 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5-स्टार ⭐⭐⭐⭐⭐
|Maruti Baleno (2025)
|24.04/32 ⭐⭐⭐⭐
|34.81/49 ⭐⭐⭐
|4-स्टार ⭐⭐⭐⭐
|Hyundai i20 (2025)
|8.84/17 ⭐⭐⭐
|36.89/49 ⭐⭐⭐
|3-स्टार ⭐⭐⭐