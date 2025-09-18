Tata Altroz को भारत NCAP से मिली 5-स्टार रेटिंग, देखें बच्चों की सुरक्षा और मुकाबले की कारें

Tata Altroz Safety Rating: टाटा मोटर्स की हैचबैक Altroz ने अगस्त 2025 में भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इसमें एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा का मूल्यांकन शामिल था। Altroz ने फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में हाई स्कोर किया है, जबकि बच्चों के लिए किए गए ISOFIX और CRS टेस्ट में भी कार ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति बलेनो, हुंडई i20 जैसी कारों से है। इसकी शुरुआती कीमत मात्र 6.89 लाख रुपये है जिससे यह न केवल किफायती बल्कि देश की सबसे सुरक्षित हैचबैक में भी शामिल हो गई है।