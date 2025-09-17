आगरा में चार्जिंग में लगा EV Scooter फटा, 2 की मौत, जानिए ई स्कूटी चार्ज में लगाते समय किन बातों का रखें ध्यान

Electric Scooter Catching Fire in Agra, UP: आगरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दुखद हादसा हुआ। चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। नीचे सो रहे वृद्ध दंपति भगवती प्रसाद (90) और उनकी पत्नी उर्मिला देवी (85) बुरी तरह झुलस गए। भगवती प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उर्मिला देवी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।