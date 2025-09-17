आगरा में चार्जिंग में लगा EV Scooter फटा, 2 की मौत, जानिए ई स्कूटी चार्ज में लगाते समय किन बातों का रखें ध्यान

Electric Scooter Catching Fire in Agra, UP: आगरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दुखद हादसा हुआ। चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। नीचे सो रहे वृद्ध दंपति भगवती प्रसाद (90) और उनकी पत्नी उर्मिला देवी (85) बुरी तरह झुलस गए। भगवती प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उर्मिला देवी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
ऐसे में सवाल उठता है कि जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हैं वो सरकार द्वारा तय किए गए सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा भी करते हैं या नहीं, या फिर घर पर चार्जिंग करते समय सावधानियां बरत रहे हैं या नहीं? चलिए समझते हैं कि ऐसी घटनाओं से किस प्रकार की सावधानियां बरतकर सुरक्षित रह सकते हैं।
नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा तय किए गए सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करता हो। प्रमाणित चार्जर, क्वालिटी वाली बैटरी और सही मेन्यूफैक्चरिंग स्टैंडर्ड वाले स्कूटर ही सुरक्षित माने जाते हैं। साथ ही, खरीदते समय स्कूटी की वारंटी, बैटरी की क्षमता और निर्माता की सुरक्षा गाइडलाइन पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है ताकि उपयोग के दौरान किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके।
ई-स्कूटी में शॉर्ट सर्किट अक्सर खराब वायरिंग, टूटी हुई केबल या गलत चार्जर इस्तेमाल करने के कारण होता है। इससे बैटरी ओवरहीट हो सकती है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है इसलिए हमेशा प्रमाणित चार्जर और सही तरीके से रख-रखाव जरूरी है।
सिर्फ प्रमाणित चार्जर का उपयोग करें: स्कूटी के साथ आने वाले मूल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। लोकल या सस्ते चार्जर से बैटरी में ओवरहीटिंग हो सकती है।
चार्जिंग के लिए उपयुक्त स्थान चुनें: स्कूटी को हमेशा हवादार और खुले स्थान पर चार्ज करें। बंद कमरे में चार्जिंग से गर्मी बढ़ने का खतरा रहता है।
चार्जिंग के समय पर ध्यान दें: स्कूटी को रातभर चार्जिंग पर छोड़ने से बचें। बैटरी को ज्यादा समय तक चार्ज करने से ओवरहीटिंग हो सकती है।
चार्जिंग के दौरान स्कूटी की स्थिति जांचें: चार्जिंग के दौरान स्कूटी की बैटरी और चार्जर की स्थिति की नियमित चेक करें। किसी भी असामान्य गर्मी या गंध की स्थिति में तुरंत चार्जिंग बंद करें।
चार्जिंग के बाद स्कूटी का उपयोग करें: चार्जिंग के बाद स्कूटी को तुरंत उपयोग में लाने से बचें। बैटरी को ठंडा होने का समय दें।
इन सावधानियों को अपनाकर आप ई-स्कूटी से संबंधित हादसों से बच सकते हैं और सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं।