Skoda की कारों पर डिस्काउंट, GST घटने के बाद 5.8 लाख रुपये तक सस्ती हो गई कारें, यहां देखें किस पर कितनी होगी बचत

Skoda Auto India ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर सीमित समय के लिए विशेष ऑफर्स की घोषणा की है। इन ऑफर्स में आने वाली जीएसटी दरों में कटौती का लाभ और साथ ही अतिरिक्त छूटें भी शामिल हैं, जिससे कंपनी की लोकप्रिय एसयूवी और सेडान कारें अब पहले से अधिक किफायती हो गई हैं। कस्टमर्स के लिए ये सभी लाभ 21 सितंबर 2025 तक वैलिड है, जिससे ग्राहक 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी रेट्स से पहले ही कम कीमतों का फायदा उठा सकते हैं। इस आर्टिकल में कुछ करों में बारे में आपको जानकारी मिलेगी।
Skoda Slavia, जो मिडसाइज सेडान सेगमेंट में एक भरोसेमंद और वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मानी जाती है, पर जीएसटी कटौती के चलते 63,000 रुपये तक की सीधी छूट मिल रही है। इसके साथ ही ग्राहक 1.2 लाख रुपये तक के अन्य डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं। Slavia की मौजूदा कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.33 लाख रुपये तक जाती है।
Skoda's midsize SUV Kushaq, जो अपने दमदार प्रदर्शन, शानदार बिल्ड क्वॉलिटी और आकर्षक डिजाइन के लिए मशहूर है, इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 66,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी 2.5 लाख रुपये तक के अन्य लाभ भी दे रही है। फिलहाल इस एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 19.09 लाख रुपये तक जाती है।
अगर बात करें स्कोडा की प्रीमियम फुल-साइज़ 7-सीटर SUV Kodiaq की, तो इस मॉडल पर कंपनी ने सबसे बड़ा फायदा देने का फैसला किया है। कस्टमर्स Kodiaq खरीदने पर 3.3 लाख रुपये तक की जीएसटी छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त लाभ भी दिए जा रहे हैं, जिससे यह ऑफर और भी आकर्षक और शानदार बन बन जाता है।
कस्टमर्स को यह बात का ध्यान रखना होगा कि इन ऑफर्स का लाभ उठाने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 है। इसके बाद जीएसटी की नई रेट्स लग जाएंगी, जिससे कीमतों में बदलाव संभव है। साथ ही ये छूटें विभिन्न मॉडल्स, उनके वेरिएंट, डीलरशिप की नीति और स्टॉक की उपलब्धता पर भी निर्भर करती हैं। इसलिए जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ कस्टमर्स उठा सकते हैं।