Skoda की कारों पर डिस्काउंट, GST घटने के बाद 5.8 लाख रुपये तक सस्ती हो गई कारें, यहां देखें किस पर कितनी होगी बचत

Skoda Auto India ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर सीमित समय के लिए विशेष ऑफर्स की घोषणा की है। इन ऑफर्स में आने वाली जीएसटी दरों में कटौती का लाभ और साथ ही अतिरिक्त छूटें भी शामिल हैं, जिससे कंपनी की लोकप्रिय एसयूवी और सेडान कारें अब पहले से अधिक किफायती हो गई हैं। कस्टमर्स के लिए ये सभी लाभ 21 सितंबर 2025 तक वैलिड है, जिससे ग्राहक 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी रेट्स से पहले ही कम कीमतों का फायदा उठा सकते हैं। इस आर्टिकल में कुछ करों में बारे में आपको जानकारी मिलेगी।