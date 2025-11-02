Patrika LogoSwitch to English

टेस्ला कार डिलीवरी विवाद में एलन मस्क का पलटवार, बोले 24 घंटे में ही हो गया था रिफंड

Elon Musk on Sam Altman: टेस्ला कार डिलीवरी विवाद में एलन मस्क का पलटवार। बोल, सैम ऑल्टमैन ने अधूरी जानकारी शेयर की, रिफंड 24 घंटे में कर दिया गया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 02, 2025

Elon Musk on Sam Altman

Elon Musk on Sam Altman (Image: IANS and Wikipedia)

Elon Musk on Sam Altman: टेस्ला कार की डिलीवरी को लेकर ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। ऑल्टमैन ने दावा किया कि उन्होंने सात साल पहले टेस्ला कार बुक की थी, लेकिन अब तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है।

इस पर एलन मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि ऑल्टमैन की ओर से कुछ जरूरी जानकारी अधूरी छोड़ी गई थी और कंपनी ने 24 घंटे के अंदर रिफंड जारी कर दिया था। मस्क के इस बयान के बाद दोनों दिग्गजों के बीच पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

सैम ऑल्टमैन ने क्या कहा?

सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि उन्होंने जुलाई 2018 में 45,000 डॉलर का भुगतान कर टेस्ला कार बुक की थी, लेकिन सात साल बाद भी उन्हें कार की डिलीवरी नहीं मिली है।

उन्होंने लिखा, ''मैं टेस्ला कार को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन 7.5 वर्षों का इंतजार अब बहुत लंबा हो गया है।''

ऑल्टमैन ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी बुकिंग रद्द करने और रिफंड की मांग के लिए कंपनी को ईमेल किया, मगर उनका मेल बाउंस बैक हो गया। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें कंपनी का ईमेल एड्रेस ''नॉट फाउंड'' दिखाया गया है।

एलन मस्क का जवाब

इस पोस्ट पर एलन मस्क ने सीधे जवाब देते हुए लिखा, ''आपने वह हिस्सा (एक्ट 4) नहीं बताया, जिसमें यह मामला सुलझा लिया गया था और आपको 24 घंटे के भीतर रिफंड मिल गया था। लेकिन यही तुम्हारा नेचर है।''

इसके बाद मस्क ने एक और पोस्ट में ऑल्टमैन पर निशाना साधते हुए कहा, ''आपने एक नॉन-प्रॉफिट संगठन (OpenAI) को चुराकर उसे प्रॉफिट कंपनी में बदल दिया।''

कौन-सी कार की हुई थी बुकिंग?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सैम ऑल्टमैन ने संभवत Tesla Roadster मॉडल की बुकिंग की थी, जिसे 2017 में दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार के रूप में पेश किया गया था। यह कार अपनी स्पीड और डिजाइन के लिए काफी चर्चा में रही थी लेकिन इसका प्रोडक्शन और डिलीवरी बार-बार टलते रहे हैं।

मस्क और ऑल्टमैन के बीच पुराना विवाद

यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन आमने-सामने आए हों। दोनों के बीच OpenAI की नीतियों और AI के इस्तेमाल को लेकर पहले भी कई बार टकराव देखने को मिला है। मस्क का यह ताजा बयान दोनों के बीच जारी विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है।

Updated on:

02 Nov 2025 06:53 pm

Published on:

02 Nov 2025 06:51 pm

Hindi News / Automobile / टेस्ला कार डिलीवरी विवाद में एलन मस्क का पलटवार, बोले 24 घंटे में ही हो गया था रिफंड

