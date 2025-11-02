टेस्ला कार डिलीवरी विवाद में एलन मस्क का पलटवार, बोले 24 घंटे में ही हो गया था रिफंड

यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन आमने-सामने आए हों। दोनों के बीच OpenAI की नीतियों और AI के इस्तेमाल को लेकर पहले भी कई बार टकराव देखने को मिला है। मस्क का यह ताजा बयान दोनों के बीच जारी विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है।