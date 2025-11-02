टेस्ला कार डिलीवरी विवाद में एलन मस्क का पलटवार, बोले 24 घंटे में ही हो गया था रिफंड

Elon Musk on Sam Altman (Image: IANS and Wikipedia)
Elon Musk on Sam Altman: टेस्ला कार की डिलीवरी को लेकर ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। ऑल्टमैन ने दावा किया कि उन्होंने सात साल पहले टेस्ला कार बुक की थी, लेकिन अब तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है।
इस पर एलन मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि ऑल्टमैन की ओर से कुछ जरूरी जानकारी अधूरी छोड़ी गई थी और कंपनी ने 24 घंटे के अंदर रिफंड जारी कर दिया था। मस्क के इस बयान के बाद दोनों दिग्गजों के बीच पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि उन्होंने जुलाई 2018 में 45,000 डॉलर का भुगतान कर टेस्ला कार बुक की थी, लेकिन सात साल बाद भी उन्हें कार की डिलीवरी नहीं मिली है।
उन्होंने लिखा, ''मैं टेस्ला कार को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन 7.5 वर्षों का इंतजार अब बहुत लंबा हो गया है।''
ऑल्टमैन ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी बुकिंग रद्द करने और रिफंड की मांग के लिए कंपनी को ईमेल किया, मगर उनका मेल बाउंस बैक हो गया। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें कंपनी का ईमेल एड्रेस ''नॉट फाउंड'' दिखाया गया है।
इस पोस्ट पर एलन मस्क ने सीधे जवाब देते हुए लिखा, ''आपने वह हिस्सा (एक्ट 4) नहीं बताया, जिसमें यह मामला सुलझा लिया गया था और आपको 24 घंटे के भीतर रिफंड मिल गया था। लेकिन यही तुम्हारा नेचर है।''
इसके बाद मस्क ने एक और पोस्ट में ऑल्टमैन पर निशाना साधते हुए कहा, ''आपने एक नॉन-प्रॉफिट संगठन (OpenAI) को चुराकर उसे प्रॉफिट कंपनी में बदल दिया।''
रिपोर्ट्स के अनुसार, सैम ऑल्टमैन ने संभवत Tesla Roadster मॉडल की बुकिंग की थी, जिसे 2017 में दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार के रूप में पेश किया गया था। यह कार अपनी स्पीड और डिजाइन के लिए काफी चर्चा में रही थी लेकिन इसका प्रोडक्शन और डिलीवरी बार-बार टलते रहे हैं।
यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन आमने-सामने आए हों। दोनों के बीच OpenAI की नीतियों और AI के इस्तेमाल को लेकर पहले भी कई बार टकराव देखने को मिला है। मस्क का यह ताजा बयान दोनों के बीच जारी विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है।
