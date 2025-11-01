GST रिफॉर्म और फेस्टिव ऑफर्स से चमका ऑटो बाजार, अक्टूबर में बढ़ी बाइक और स्कूटर की बिक्री

टीवीएस मोटर ने मोटरसाइकिल की बिक्री में 16 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है और अक्टूबर में 2,66,715 यूनिट्स गाड़ियां बेचीं है। वहीं, स्कूटर सेगमेंट में बिक्री 7 प्रतिशत बढ़कर 2,05,919 यूनिट्स रही है। कंपनी की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़कर 32,387 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा है।

इसके अलावा, थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी 18,407 यूनिट्स की बिक्री किया है जिससे स्पष्ट है कि सभी सेगमेंट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।