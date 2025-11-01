Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST रिफॉर्म और फेस्टिव ऑफर्स से चमका ऑटो बाजार, अक्टूबर में बढ़ी बाइक और स्कूटर की बिक्री

2W Sales October 2025: अक्टूबर 2025 में भारत का ऑटो बाजार फेस्टिव सीजन और जीएसटी रिफॉर्म के चलते अपनी ऊंचाइयों पर है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला जहां टीवीएस और सुजुकी जैसी कंपनियों ने रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 01, 2025

2W Sales October 2025

2W Sales October 2025 (Image Source: IANS)

2W Sales October 2025: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए अक्टूबर 2025 का महीना शानदार रहा है। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म और मजबूत फेस्टिव सीजन डिमांड के चलते देश में दोपहिया वाहनों की बिक्री में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। जहां टीसीएस मोटर कंपनी ने 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अपनी बिक्री में नया रिकॉर्ड बनाय है,वहीं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भी 8 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है।

टीवीएस मोटर की बिक्री में 11 फीसदी की उछाल

कंपनी की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, टीवीएस मोटर ने अक्टूबर 2025 में कुल 5,43,557 यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री की है। यह संख्या पिछले साल अक्टूबर 2024 में बेची गई 4,89,015 यूनिट्स की तुलना में करीब 11 प्रतिशत ज्यादा है। कंपनी के दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 5,25,150 यूनिट रही है जो पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत की वार्षिक बढ़त है।

घरेलू बाजार की बात करें तो, कंपनी ने इस बार 4,21,631 यूनिट्स की बिक्री की है जो अक्टूबर 2024 के 3,90,489 यूनिट्स के मुकाबले 8 प्रतिशत ज्यादा है।

मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों सेगमेंट बेहतर प्रदर्शन

टीवीएस मोटर ने मोटरसाइकिल की बिक्री में 16 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है और अक्टूबर में 2,66,715 यूनिट्स गाड़ियां बेचीं है। वहीं, स्कूटर सेगमेंट में बिक्री 7 प्रतिशत बढ़कर 2,05,919 यूनिट्स रही है। कंपनी की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़कर 32,387 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा है।
इसके अलावा, थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी 18,407 यूनिट्स की बिक्री किया है जिससे स्पष्ट है कि सभी सेगमेंट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

Suzuki ने दर्ज की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री

दूसरी तरफ, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भी अक्टूबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने इस महीने कुल 1,29,261 यूनिट्स बेचीं है जो पिछले साल अक्टूबर में हुई 1,20,055 यूनिट्स की बिक्री से 8 प्रतिशत ज्यादा है।

घरेलू बाजार में Suzuki ने 1,03,454 यूनिट्स की बिक्री की है और साथ ही 25,807 यूनिट्स का निर्यात भी किया है। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी का निर्यात 15,115 यूनिट्स रहा था यानी इस बार 71 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है।

फेस्टिव सीजन और जीएसटी रिफॉर्म बने ग्रोथ के दो बड़े कारण

ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी 2.0 सुधारों से बाजार में स्थिरता आई है, जिससे ग्राहकों में खरीदारी को लेकर विश्वास बढ़ा है। इसके साथ ही, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों ने बिक्री को नई ऊंचाई दी है। कई कंपनियों ने विशेष फाइनेंस ऑफर, डिस्काउंट और एक्सचेंज स्कीम्स भी शुरू किया जिसने ग्राहकों को आकर्षित किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Nov 2025 06:50 pm

Hindi News / Automobile / GST रिफॉर्म और फेस्टिव ऑफर्स से चमका ऑटो बाजार, अक्टूबर में बढ़ी बाइक और स्कूटर की बिक्री

