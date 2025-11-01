Mahindra और Hyundai को पीछे छोड़, Tata Motors ने अक्टूबर में रचा इतिहास, बेच डाली 74,705 कारें

Auto Sales Oct 2025 (Image: Tata Motors)
Auto Sales Oct 2025: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने अक्टूबर 2025 में शानदार परफॉर्मेंस किया है। FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने बीते महीने में 74,705 यूनिट्स के साथ रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। इस सेल्स के साथ ब्रांड ने अपनी कॉम्पटीटर महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए देखते हैं पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट के बारे में।
अक्टूबर 2025 की बिक्री पर नजर डालें तो महिंद्रा ने 66,800 यूनिट्स गाड़ियां बेचीं है जबकि हुंडई ने 65,045 यूनिट्स की रिटेल बिक्री की है। इस प्रकार टाटा मोटर्स ने महिंद्रा से 7,905 यूनिट्स और हुंडई से 9,660 यूनिट्स ज्यादा गाड़ियां बेचीं है।
टाटा मोटर्स की बिक्री पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2025 में कंपनी ने 41,151 यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है जबकि अगस्त में 38,286 यूनिट्स गाड़ियां बेचीं थी।
अक्टूबर के सेल्स आंकड़े बताते हैं टाटा मोटर्स ने सिर्फ बीते महीने एक बड़ी छलांग ही नहीं लगाई है बल्कि यह आंकड़ा अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री में से एक है।
खास बात यह है कि अगस्त में टाटा मोटर्स, महिंद्रा से 5346 यूनिट्स और हुंडई से 3,940 यूनिट्स पीछे थी लेकिन अब उसने दोनों ही ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है।
कंपनी के इस शानदार परफॉर्मेंस में कई पॉपुलर मॉडल्स ने अपनी भूमिका निभाई है। जिनमें Nexon, Safari, Harrier, Tiago, Punch, Tigor और Altroz शामिल हैं। ये मॉडल्स सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी पॉपुलर हैं।
इसके आलावा, कंपनी की नई लॉन्च रणनीति, डीलर नेटवर्क का विस्तार और फेस्टिव सीजन ने भी बिक्री में बढ़ोतरी करने में अहम भूमिका निभाई है।
FADA की रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर में कंपनी के शोरूम्स में ग्राहकों के फुटफाल (आवाजाही) में बढ़ोतरी देखी गई जिसका असर सीधे बिक्री पर पड़ा है।
टाटा मोटर्स अब अपनी अगली बड़ी लॉन्चिंग की तैयारी में जुटी है। कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी आइकॉनिक Sierra SUV को एक नए कलेवर के साथ पेश करने जा रही है। यह वही मॉडल है जिसे टाटा ने पहले बंद कर दिया था लेकिन अब इसे एडवांस डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वापस लाया जा रहा है।
नई Tata Sierra को डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक तीनों वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि यह एसयूवी न सिर्फ पुराने ग्राहकों की यादें तजा करेगी बल्कि नए खरीदारों के बीच भी अच्छी पकड़ भी बनाएगी।
