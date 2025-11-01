Mahindra और Hyundai को पीछे छोड़, Tata Motors ने अक्टूबर में रचा इतिहास, बेच डाली 74,705 कारें

Auto Sales Oct 2025: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने अक्टूबर 2025 में शानदार परफॉर्मेंस किया है। FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने बीते महीने में 74,705 यूनिट्स के साथ रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। इस सेल्स के साथ ब्रांड ने अपनी कॉम्पटीटर महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए देखते हैं पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट के बारे में।