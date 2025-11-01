Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Mahindra और Hyundai को पीछे छोड़, Tata Motors ने अक्टूबर में रचा इतिहास, बेच डाली 74,705 कारें

Auto Sales Oct 2025: ऑटो सेक्टर में अक्टूबर 2025 टाटा मोटर्स के लिए ऐतिहासिक रहा है। कंपनी ने एक ही महीने में 74705 कारें बेचकर महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 01, 2025

Auto Sales Oct 2025

Auto Sales Oct 2025 (Image: Tata Motors)

Auto Sales Oct 2025: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने अक्टूबर 2025 में शानदार परफॉर्मेंस किया है। FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने बीते महीने में 74,705 यूनिट्स के साथ रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। इस सेल्स के साथ ब्रांड ने अपनी कॉम्पटीटर महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए देखते हैं पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट के बारे में।

अक्टूबर 2025 की बिक्री पर नजर डालें तो महिंद्रा ने 66,800 यूनिट्स गाड़ियां बेचीं है जबकि हुंडई ने 65,045 यूनिट्स की रिटेल बिक्री की है। इस प्रकार टाटा मोटर्स ने महिंद्रा से 7,905 यूनिट्स और हुंडई से 9,660 यूनिट्स ज्यादा गाड़ियां बेचीं है।

Tata Motors की बिक्री में लगातार इजाफा

टाटा मोटर्स की बिक्री पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2025 में कंपनी ने 41,151 यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है जबकि अगस्त में 38,286 यूनिट्स गाड़ियां बेचीं थी।

अक्टूबर के सेल्स आंकड़े बताते हैं टाटा मोटर्स ने सिर्फ बीते महीने एक बड़ी छलांग ही नहीं लगाई है बल्कि यह आंकड़ा अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री में से एक है।

खास बात यह है कि अगस्त में टाटा मोटर्स, महिंद्रा से 5346 यूनिट्स और हुंडई से 3,940 यूनिट्स पीछे थी लेकिन अब उसने दोनों ही ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है।

Tata Motors की बढ़त में किन मॉडल्स की रही भूमिका?

कंपनी के इस शानदार परफॉर्मेंस में कई पॉपुलर मॉडल्स ने अपनी भूमिका निभाई है। जिनमें Nexon, Safari, Harrier, Tiago, Punch, Tigor और Altroz शामिल हैं। ये मॉडल्स सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी पॉपुलर हैं।

इसके आलावा, कंपनी की नई लॉन्च रणनीति, डीलर नेटवर्क का विस्तार और फेस्टिव सीजन ने भी बिक्री में बढ़ोतरी करने में अहम भूमिका निभाई है।

FADA की रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर में कंपनी के शोरूम्स में ग्राहकों के फुटफाल (आवाजाही) में बढ़ोतरी देखी गई जिसका असर सीधे बिक्री पर पड़ा है।

Tata Sierra SUV की लॉन्चिंग जल्द

टाटा मोटर्स अब अपनी अगली बड़ी लॉन्चिंग की तैयारी में जुटी है। कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी आइकॉनिक Sierra SUV को एक नए कलेवर के साथ पेश करने जा रही है। यह वही मॉडल है जिसे टाटा ने पहले बंद कर दिया था लेकिन अब इसे एडवांस डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वापस लाया जा रहा है।

नई Tata Sierra को डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक तीनों वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि यह एसयूवी न सिर्फ पुराने ग्राहकों की यादें तजा करेगी बल्कि नए खरीदारों के बीच भी अच्छी पकड़ भी बनाएगी।

ये भी पढ़ें

सरकार की नई पहल: OLA-UBER को टक्कर देने आ रही ‘Bharat Taxi’, ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों को होगा फायदा
ऑटोमोबाइल
Bharat Taxi Coming Soon

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Nov 2025 03:42 pm

Hindi News / Automobile / Mahindra और Hyundai को पीछे छोड़, Tata Motors ने अक्टूबर में रचा इतिहास, बेच डाली 74,705 कारें

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

3 साल से कागजों में अटके ई-चार्जिंग स्टेशन

3 साल से कागजों में अटके ई-चार्जिंग स्टेशन
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स

Fastag इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर, KYC के बाद अब करना होगा KYV वेरिफिकेशन, इसके बिना टोल पर नहीं चलेगा काम

Fastag New Rules 2025
टेक्नोलॉजी

सरकार की नई पहल: OLA-UBER को टक्कर देने आ रही ‘Bharat Taxi’, ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों को होगा फायदा

Bharat Taxi Coming Soon
ऑटोमोबाइल

नए अवतार में लौट रही है New Gen Renault Duster, 26 जनवरी को भारत में होगा डेब्यू

New Gen Renault Duster
ऑटोमोबाइल

2025 Kia Carens CNG भारत में लॉन्च, कीमत 11.77 लाख रुपये से स्टार्ट, जानें फीचर्स और अन्य डिटेल्स

2025 Kia Carens CNG Launched in India
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.