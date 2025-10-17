दिवाली से पहले टाटा का धमाका! ADAS टेक्नोलॉजी से लैस हुई 2025 Tata Nexon; इन कारों से होगा मुकाबला

टाटा मोटर्स ने साथ ही Nexon का Red Dark Edition भी पेश किया है। यह वेरिएंट अपने ब्लैक कलर और रेड एक्सेंट के साथ काफी आकर्षक दिखता है। इसके बाहरी हिस्से में Atlas Black पेंट, Red Dark बैजिंग और ब्लैक्ड-आउट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इंटीरियर में ऑल-ब्लैक डैशबोर्ड, रेड फिनिश्ड सीट्स और 10.25 इंच टचस्क्रीन सिस्टम में रेड थीम वाले ग्राफिक्स Nexon को एक प्रीमियम अहसास देते हैं।