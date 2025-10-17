Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

दिवाली से पहले टाटा का धमाका! ADAS टेक्नोलॉजी से लैस हुई 2025 Tata Nexon; इन कारों से होगा मुकाबला

2025 Tata Nexon: दिवाली से पहले टाटा मोटर्स ने नई 2025 Nexon को बाजार में बिक्री के लिए उतार दिया है। अपडेटेड मॉडल Level-1 ADAS टेक्नोलॉजी से लैस है। साथ ही नया Red Dark Edition भी पेश किया है। जानें कीमत, फीचर्स और सभी अपडेट्स की पूरी डिटेल।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 17, 2025

2025 Tata Nexon Gets Level-1 ADAS System

2025 Tata Nexon Gets Level-1 ADAS System (Image: Tata Motors)

2025 Tata Nexon Gets Level-1 ADAS System: टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी Tata Nexon को और भी एडवांस्ड बना दिया है। कंपनी ने 2025 मॉडल में Level-1 ADAS (Advanced Driver Assistance System) शामिल कर दिया है, जिससे यह कार और भी सेफ हो गई है।

इसके साथ ही कंपनी ने नया रेड डार्क एडिशन भी लॉन्च किया है जो नेक्सन को एक स्पोर्टी और लग्जरी लुक देता है। इन अपडेट्स के बाद अब ब्रेजा, क्रेटा और सोननेट जैसी SUVs के लिए मुकाबला और कड़ा होने वाला है।

2025 Tata Nexon हुई और भी सुरक्षित

Tata Nexon अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और सेफ हो गई है। कंपनी ने इसमें Level-1 ADAS सिस्टम जोड़ा है जो ड्राइवर को कई सेफ्टी अलर्ट देता है और सड़क पर इमरजेंसी ब्रेकिंग में मदद करता है।

इस फीचर में लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और हाई बीम असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। ये फीचर फिलहाल Fearless Plus PS Petrol-DCT वेरिएंट में ही उपलब्ध है जिससे यह Nexon अब अपने सेगमेंट में सबसे एडवांस्ड SUV बन गई है।

Tata Nexon Red Dark Edition भी हुआ लॉन्च

टाटा मोटर्स ने साथ ही Nexon का Red Dark Edition भी पेश किया है। यह वेरिएंट अपने ब्लैक कलर और रेड एक्सेंट के साथ काफी आकर्षक दिखता है। इसके बाहरी हिस्से में Atlas Black पेंट, Red Dark बैजिंग और ब्लैक्ड-आउट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इंटीरियर में ऑल-ब्लैक डैशबोर्ड, रेड फिनिश्ड सीट्स और 10.25 इंच टचस्क्रीन सिस्टम में रेड थीम वाले ग्राफिक्स Nexon को एक प्रीमियम अहसास देते हैं।

2025 Tata Nexon के फीचर्स भी हुए अपग्रेड

2025 Tata Nexon के टॉप वेरिएंट में अब रियर सनशेड भी शामिल किया गया है जो धूप में सफर को और आरामदायक बनाता है। इसके अलावा नेक्सन में पहले से मौजूद फीचर्स जैसे पैनोरमिक सनरूफ, JBL 9-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, 6 एयरबैग, 360° कैमरा और ESC (Electronic Stability Control) जैसे प्रीमियम फीचर्स को बरकरार रखा गया है।

2025 Tata Nexon: इंजन में कोई बदलाव नहीं

2025 Tata Nexon के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 1.2L टर्बो पेट्रोल (120PS), 1.5L डीजल (118PS) और 1.2L पेट्रोल + CNG (100PS) इंजन मिलते हैं।ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड MT, 6-स्पीड MT, 6-स्पीड AMT, और 7-स्पीड DCT शामिल हैं।

वेरिएंटएक्स-शोरूम कीमत
Fearless Plus PS With ADAS13.53 लाख रुपये
Fearless Plus PS Without ADAS13.27 लाख रुपये
Red Dark Turbo-Petrol MT12.44 लाख रुपये
Red Dark Turbo-Petrol DCT13.81 लाख रुपये
Red Dark CNG13.36 लाख रुपये
Red Dark Diesel MT13.52 लाख रुपये
Red Dark Diesel AMT14.15 लाख रुपये

Updated on:

17 Oct 2025 06:02 pm

Published on:

17 Oct 2025 05:45 pm

दिवाली से पहले टाटा का धमाका! ADAS टेक्नोलॉजी से लैस हुई 2025 Tata Nexon; इन कारों से होगा मुकाबला

