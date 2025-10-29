सरकार की नई पहल: OLA-UBER को टक्कर देने आ रही ‘Bharat Taxi’, ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों को होगा फायदा

Bharat Taxi: देश में टैक्सी सर्विस सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार अब निजी कैब कंपनियों जैसे OLA और UBER को सीधी टक्कर देने जा रही है। दरअसल, 'भारत टैक्सी' नाम से जल्द एक नई सरकारी कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस लॉन्च की जाएगी, इससे यात्रियों को सस्ती और भरोसेमंद यात्रा मिलेगी साथ ही ड्राइवरों को भी बेहतर आमदनी और सम्मानजनक काम के अवसर मिलेंगे। चलिए जानते हैं क्या है ये भारत टैक्सी सर्विस, कैसे काम करेगी और और ड्राइवर्स और पैसेजंर्स का इससे कैसे फायदा होने वाला है।