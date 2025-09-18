रील बनाने के चक्कर में नेता के बेटे ने जाम किया हाईवे, पुलिस ने जब्त की 6 लग्जरी SUV, आप न करें ये गलतियां

Highway Traffic Violations: आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए रील्स बनाना और पोस्ट करना पसंद करते हैं। कई लोग इसमें अपनी महंगी गाड़ियों, बड़े घर और शानो-शौकत दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दौरान ट्रैफिक और कानून की अनदेखी कर बैठते हैं जिससे न सिर्फ उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जब एक नेता के बेटे ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए हाईवे पर गाड़ियां रोक दीं। मामला बढ़कर कोर्ट तक पहुंच गया और पुलिस ने तुरंत छह लग्जरी SUVs जब्त कर लीं। आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और आप ऐसी गलतियों से बचें जिससे खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें।