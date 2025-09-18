Patrika LogoSwitch to English

रील बनाने के चक्कर में नेता के बेटे ने जाम किया हाईवे, पुलिस ने जब्त की 6 लग्जरी SUV, आप न करें ये गलतियां

Highway Traffic Violations: छत्तीसगढ़ में नेता के बेटे ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए हाईवे जाम कर दिया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लग्जरी SUVs जब्त की हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 18, 2025

Highway Traffic Violations
Highway Traffic Violations (Image: Toyota)

Highway Traffic Violations: आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए रील्स बनाना और पोस्ट करना पसंद करते हैं। कई लोग इसमें अपनी महंगी गाड़ियों, बड़े घर और शानो-शौकत दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दौरान ट्रैफिक और कानून की अनदेखी कर बैठते हैं जिससे न सिर्फ उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जब एक नेता के बेटे ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए हाईवे पर गाड़ियां रोक दीं। मामला बढ़कर कोर्ट तक पहुंच गया और पुलिस ने तुरंत छह लग्जरी SUVs जब्त कर लीं। आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और आप ऐसी गलतियों से बचें जिससे खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें।

क्या था पूरा मामला?

बीते जुलाई महीने में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे (NH130) पर एक नेता के बेटे ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए हाईवे पर अपनी दो नई फॉर्चूनर और दोस्तों की अन्य ब्लैक SUVs को इस तरह खड़ा किया कि दोनों तरफ का ट्रैफिक ठप हो गया। घटना हिर्री और चकरभाठा पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई।

इस दौरान ड्रोन और प्रोफेशनल कैमरा टीम ने उनका वीडियो शूट किया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा और विरोध देखा गया। वीडियो में शामिल गाड़ियों में टोयोटा फॉर्चूनर, फोर्ड एंडिवर, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो-एन जैसी लग्जरी SUVs शामिल थीं।

रील बनाने के चक्कर में ट्रैफिक उल्लंघन

आजकल युवा और कुछ इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए महंगी गाड़ियों और शानो-शौकत की चीजें दिखाते हैं। लेकिन कई बार यह शौक भारी पड़ जाता है। इस घटना में भी नेता के बेटे की यह गलती ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बन गई और कोर्ट तक मामला पहुंच गया।

कोर्ट की फटकार

इस मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलासपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने सवाल उठाया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 184 के तहत मामूली चालान क्यों काटे गए और गाड़ियां तुरंत क्यों जब्त नहीं की गईं। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि शुरुआत से ही सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

पुलिस की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने और कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने तुरंत छह SUVs को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने के लिए RTO को लिखा था लेकिन और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आप न करें ये गलतियां

सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की चाहत में कई लोग नियमों और ट्रैफिक कानूनों की अनदेखी कर देते हैं। ऐसे में कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है।

  • हाईवे या सार्वजनिक सड़क पर रील शूटिंग न करें: इससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है।
  • गाड़ियों को गलत जगह खड़ा न करें: नो-पार्किंग या हाईवे पर गाड़ी रोकना गैरकानूनी है।
  • लोगों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा का ध्यान रखें: सोशल मीडिया के लिए नियमों को तोड़ना भारी पड़ सकता है।
  • कानूनी दस्तावेज और लाइसेंस अपडेट रखें: बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस या इंश्योरेंस वाहन चलाना अपराध है।
  • महंगी गाड़ियों का दिखावा करते समय सावधानी बरतें: स्टंट या अवैध तरीके से वाहन का इस्तेमाल भारी जुर्माने और जब्ती तक ले जा सकता है।

इन सरल सावधानियों को अपनाकर आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और गैरकानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।

Updated on:

18 Sept 2025 02:22 pm

Published on:

18 Sept 2025 01:37 pm

Hindi News / Automobile / रील बनाने के चक्कर में नेता के बेटे ने जाम किया हाईवे, पुलिस ने जब्त की 6 लग्जरी SUV, आप न करें ये गलतियां

