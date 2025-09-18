रील बनाने के चक्कर में नेता के बेटे ने जाम किया हाईवे, पुलिस ने जब्त की 6 लग्जरी SUV, आप न करें ये गलतियां

Highway Traffic Violations: आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए रील्स बनाना और पोस्ट करना पसंद करते हैं। कई लोग इसमें अपनी महंगी गाड़ियों, बड़े घर और शानो-शौकत दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दौरान ट्रैफिक और कानून की अनदेखी कर बैठते हैं जिससे न सिर्फ उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जब एक नेता के बेटे ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए हाईवे पर गाड़ियां रोक दीं। मामला बढ़कर कोर्ट तक पहुंच गया और पुलिस ने तुरंत छह लग्जरी SUVs जब्त कर लीं। आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और आप ऐसी गलतियों से बचें जिससे खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें।
बीते जुलाई महीने में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे (NH130) पर एक नेता के बेटे ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए हाईवे पर अपनी दो नई फॉर्चूनर और दोस्तों की अन्य ब्लैक SUVs को इस तरह खड़ा किया कि दोनों तरफ का ट्रैफिक ठप हो गया। घटना हिर्री और चकरभाठा पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई।
इस दौरान ड्रोन और प्रोफेशनल कैमरा टीम ने उनका वीडियो शूट किया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा और विरोध देखा गया। वीडियो में शामिल गाड़ियों में टोयोटा फॉर्चूनर, फोर्ड एंडिवर, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो-एन जैसी लग्जरी SUVs शामिल थीं।
आजकल युवा और कुछ इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए महंगी गाड़ियों और शानो-शौकत की चीजें दिखाते हैं। लेकिन कई बार यह शौक भारी पड़ जाता है। इस घटना में भी नेता के बेटे की यह गलती ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बन गई और कोर्ट तक मामला पहुंच गया।
इस मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलासपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने सवाल उठाया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 184 के तहत मामूली चालान क्यों काटे गए और गाड़ियां तुरंत क्यों जब्त नहीं की गईं। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि शुरुआत से ही सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
वीडियो वायरल होने और कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने तुरंत छह SUVs को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने के लिए RTO को लिखा था लेकिन और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की चाहत में कई लोग नियमों और ट्रैफिक कानूनों की अनदेखी कर देते हैं। ऐसे में कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है।
इन सरल सावधानियों को अपनाकर आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और गैरकानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।