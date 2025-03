Honda Shine 100 या Hero Splendor Plus, जानें कौन सी बाइक है आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर?

Honda Shine 100 और Hero Splendor Plus का कंपेरिजन, जानें इन दोनों बाइकों के इंजन, फीचर्स, परफॉर्मेंस और कीमत के बारे में, और कौन सी बाइक है आपके लिए रहेगी बेहतर?

भारत•Mar 18, 2025 / 05:16 pm• Rahul Yadav

Honda Shine 100 vs Hero Splendor Plus: भारत में कम्यूटर बाइक सेगमेंट हमेशा से ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर रहा है, और इस सेगमेंट में दो बड़े नाम हैं Honda Shine 100 और Hero Splendor Plus। हाल ही में, होंडा ने अपनी नई Shine 100 को लॉन्च किया है, जो कंपनी की सबसे किफायती बाइक मानी जा रही है। वहीं, Hero Splendor Plus भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। आइए जानते हैं, इंजन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में इन दोनों बाइक का मुकाबला कैसे है।

इंजन और परफॉर्मेंस? अगर हम इन दोनों बाइक के इंजन की बात करें तो, दोनों बाइक में करीब-करीब स्पेसिफिकेशन समान हैं, लेकिन कुछ बारीक अंतर हैं, जिन्हें नीचे साझा किया जा रहा है। स्पेसिफिकेशन Honda Shine 100 Hero Splendor Plus इंजन 98.98cc 97.2cc पावर 7.38 PS @ 7500 rpm 8.02 PS @ 8000 rpm टॉर्क 8.05 Nm @ 5000 rpm 8.06 Nm @ 6000 rpm गियरबॉक्स 4-स्पीड 4-स्पीड Honda Shine 100 का इंजन थोड़ा बड़ा (98.98cc) है, जबकि Hero Splendor Plus का इंजन 97.2cc है। हालांकि, Hero Splendor Plus में पावर थोड़ा ज्यादा (8.02 PS) है, और इसका टॉर्क 6000 rpm पर भी थोड़ा बेहतर है। वहीं, Shine, 5000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अगर हम इन दोनों बाइक के इंजन की बात करें तो, दोनों बाइक में करीब-करीब स्पेसिफिकेशन समान हैं, लेकिन कुछ बारीक अंतर हैं, जिन्हें नीचे साझा किया जा रहा है।Honda Shine 100 का इंजन थोड़ा बड़ा (98.98cc) है, जबकि Hero Splendor Plus का इंजन 97.2cc है। हालांकि, Hero Splendor Plus में पावर थोड़ा ज्यादा (8.02 PS) है, और इसका टॉर्क 6000 rpm पर भी थोड़ा बेहतर है। वहीं, Shine, 5000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम दोनों बाइक में समान सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप मिलता है, जो रोजाना के उपयोग के लिए बढ़िया हैं, हालांकि कुछ छोटे अंतर हैं। स्पेसिफिकेशन Honda Shine 100 Hero Splendor Plus फ्रेम डायमंड टाइप ट्यूबलर डबल क्रैडल फ्रंट सस्पेंशन टेलेस्कोपिक टेलेस्कोपिक रियर सस्पेंशन ट्विन रियर शॉक (प्रीलोड एडजस्टेबल) ट्विन रियर शॉक (प्रीलोड एडजस्टेबल) फ्रंट ब्रेक 130 mm ड्रम 130 mm ड्रम रियर ब्रेक 110 mm ड्रम 130 mm ड्रम फ्रंट टायर 2.75-17 80/100-18 रियर टायर 3.00-17 80/100-18 Hero Splendor Plus में थोड़ी बड़ी रियर ब्रेक (130 mm) दी गई है और इसके पहिए 18 इंच के हैं, जबकि Honda Shine 100 में 17 इंच के पहिए मिलते हैं। इसके अलावा, Splendor Plus में ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जबकि Shine 100 में ट्यूब टायर होते हैं। दोनों बाइक में समान सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप मिलता है, जो रोजाना के उपयोग के लिए बढ़िया हैं, हालांकि कुछ छोटे अंतर हैं।Hero Splendor Plus में थोड़ी बड़ी रियर ब्रेक (130 mm) दी गई है और इसके पहिए 18 इंच के हैं, जबकि Honda Shine 100 में 17 इंच के पहिए मिलते हैं। इसके अलावा, Splendor Plus में ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जबकि Shine 100 में ट्यूब टायर होते हैं। ये भी पढ़ें- भारत में सिर्फ 3 लोगों ही खरीद पाएंगे मर्सिडीज की ये नई लग्जरी कार, फीचर्स का कोई तोड़ नहीं, कीमत 4 करोड़ के पार फीचर्स के मामले में कौन बेहतर? स्पेसिफिकेशन Honda Shine 100 Hero Splendor Plus एनालॉग स्पीडोमीटर हां हां CBS (Combined Braking System) हां हां फ्यूल टैंक 9 लीटर 9.8 लीटर सीट की ऊंचाई 786 mm 785 mm कर्ब वेट 99 kg 112 kg व्हीलबेस 1245 mm 1236 mm Honda Shine 100 में एक ट्विन पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जबकि Hero Splendor Plus में भी एनालॉग कंसोल है, लेकिन इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों बाइकों की सीट की ऊंचाई लगभग समान है (1 mm का फर्क है)। हालांकि, Hero Splendor Plus का कर्ब वेट थोड़ा ज्यादा है। Honda Shine 100 में एक ट्विन पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जबकि Hero Splendor Plus में भी एनालॉग कंसोल है, लेकिन इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों बाइकों की सीट की ऊंचाई लगभग समान है (1 mm का फर्क है)। हालांकि, Hero Splendor Plus का कर्ब वेट थोड़ा ज्यादा है। कीमत के हिसाब से कौन है बढ़िया? मॉडल एक्स-शोरूम कीमत Honda Shine 100 ₹66,900 Hero Splendor Plus ₹77,176 Honda Shine 100 की एक्स-शोरूम कीमत 66,900 रुपये है, जबकि Hero Splendor Plus की एक्स-शोरूम कीमत 77,176 रुपये है। इस लिहाज से Honda Shine 100 – 10,276 रुपये सस्ती है, जो इसे किफायती ऑप्शन बनाता है। Honda Shine 100 की एक्स-शोरूम कीमत 66,900 रुपये है, जबकि Hero Splendor Plus की एक्स-शोरूम कीमत 77,176 रुपये है। इस लिहाज से Honda Shine 100 – 10,276 रुपये सस्ती है, जो इसे किफायती ऑप्शन बनाता है। अगर आप कम कीमत में बेहतरीन प्रदर्शन और इकोनॉमी चाहते हैं, तो Honda Shine 100 एक बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं, Hero Splendor Plus थोड़ा महंगा है, लेकिन इसमें बेहतर पावर और कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं। दोनों बाइक अपनी-अपनी जगह पर शानदार हैं, और आपका चयन आपके बजट और यूज की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। ये भी पढ़ें- John Abraham ने खरीदी Mahindra Thar Roxx, जानें क्या है इस कस्टमाइज्ड एसयूवी की खासियत?

Hindi News / Automobile / Honda Shine 100 या Hero Splendor Plus, जानें कौन सी बाइक है आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर?