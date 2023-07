बारिश के दिनों में कार खराब हो जाए तो, मिलेगा क्लेम का पूरा पैसा, जानें नियम

नई दिल्लीPublished: Jul 07, 2023 05:19:25 pm Submitted by: Shivam Shukla

How to get insurance claim amount: इंजन में पानी आने से हुआ नुकसान बेसिक पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से बचने के लिए इंजन प्रोटेक्टर ऐड-ऑन इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये ऐड ऑन एक्सीडेंट न होने के बावजूद भी अगर आपकी कार को किसी तरह का नुकसान होता है तो भी आपको क्लेम की सुविधा देता है।

