कार की टच स्क्रीन के इंफोटेनमेंट में पड़ा है स्क्रैच, इन आसान ट्रिक्स और टिप्स से घर पर ही करें साफ

नई दिल्लीPublished: Jul 07, 2023 02:30:57 pm Submitted by: Shivam Shukla

How to remove scratches from the car touch screen: कार की टच-सेंसिटिव डिस्प्ले का रेगुलर यूज करने के दौरान हम इस डिजिटल स्क्रीन केयर नहीं करते हैं। इसे साफ करने के लिए लोग अक्सर रबर, साफ कपड़े से साफ कर देते है और डिस्प्ले पर स्क्रैच आ जाता है। हालांकि ये स्क्रैच ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है। आज हम आपको बताने जा रहे है इन स्क्रैच को आसानी से साफ करने के कुछ आसान ट्रिक्स और टिप्स।

How to remove scratches from the car touch screen