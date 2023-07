मैन्युअल गियर वाली गाड़ी चलाते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

Car Care Tips: कई लोग अक्सर कार ड्राइव करते समय बुरी आदतें अपना लेते हैं और यह ताउम्र उनके साथ रहती है। अगर आप क्लच का यूज सही ढंग से नही करते हैं तो, यह उसको जल्दी खराब कर देगा। आदत के कारण, कई ड्राइवर गियर बदलने के लिए क्लच पेडल को केवल आधा दबाते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्लच इंजन और ट्रांसमिशन के बीच एकमात्र कड़ी है। इसे केवल आधा दबाने से क्लच प्लेट आंशिक रूप से अलग हो जाएगी और इससे यह जल्दी खराब हो जाएगी।

Do not make these mistakes while driving a vehicle with manual gear