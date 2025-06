How to Maintain Bike in Rainy Season: बारिश में बाइक या स्कूटी स्टार्ट ना हो तो अपनाएं ये 7 टिप्स

भारत•Jun 18, 2025 / 06:55 pm• Rahul Yadav

How to Take Care of Your Bike in Rainy Season: मानसून का मौसम जहां एक ओर ठंडक और राहत लाता है वहीं दूसरी ओर यह दोपहिया वाहन चालकों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होता। बारिश में अक्सर बाइक या स्कूटी स्टार्ट नहीं होती जिससे ऑफिस, कॉलेज या जरूरी जगहों पर समय से पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपके लिए लाए हैं 7 आसान और कारगर टिप्स जिन्हें अपनाकर आप बारिश के मौसम में भी अपने वाहन को सुचारू रूप से चला सकते हैं।

1. इंजन को सूखा रखें बारिश में अक्सर पानी इंजन के अंदर पहुंच जाता है जिससे इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। कोशिश करें कि गाड़ी को हमेशा ढके हुए स्थान पर पार्क करें। अगर इंजन गीला हो गया हो तो उसे अच्छे से पोंछें और सूखने दें। बारिश में अक्सर पानी इंजन के अंदर पहुंच जाता है जिससे इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। कोशिश करें कि गाड़ी को हमेशा ढके हुए स्थान पर पार्क करें। अगर इंजन गीला हो गया हो तो उसे अच्छे से पोंछें और सूखने दें। 2. स्पार्क प्लग की जांच करें बारिश के मौसम में सबसे पहले जो हिस्सा प्रभावित होता है वह स्पार्क प्लग है। यह पानी के संपर्क में आने से काम करना बंद कर सकता है। स्पार्क प्लग को खोलकर सुखाएं या बदलने की जरूरत हो तो तुरंत बदलवाएं। बारिश के मौसम में सबसे पहले जो हिस्सा प्रभावित होता है वह स्पार्क प्लग है। यह पानी के संपर्क में आने से काम करना बंद कर सकता है। स्पार्क प्लग को खोलकर सुखाएं या बदलने की जरूरत हो तो तुरंत बदलवाएं। 3. बैटरी चेक करें गाड़ी स्टार्ट न होने की एक वजह वीक या डेड बैटरी भी हो सकती है। बारिश में बैटरी पर अतिरिक्त दबाव आता है। सुनिश्चित करें कि बैटरी टर्मिनल्स जंग से मुक्त और अच्छे से कसे हुए हों। गाड़ी स्टार्ट न होने की एक वजह वीक या डेड बैटरी भी हो सकती है। बारिश में बैटरी पर अतिरिक्त दबाव आता है। सुनिश्चित करें कि बैटरी टर्मिनल्स जंग से मुक्त और अच्छे से कसे हुए हों। यह भी पढ़ें: पहली बार कैमरे में कैद हुई नई Mahindra XUV700 Facelift, बदला गया फ्रंट लुक 4. एयर फिल्टर को सुखाएं अगर एयर फिल्टर में पानी चला गया है तो इंजन में हवा का प्रवाह रुक सकता है जिससे बाइक स्टार्ट नहीं होगी। एयर फिल्टर को निकालकर अच्छे से सुखाएं और जरूरत पड़े तो नया लगवाएं। अगर एयर फिल्टर में पानी चला गया है तो इंजन में हवा का प्रवाह रुक सकता है जिससे बाइक स्टार्ट नहीं होगी। एयर फिल्टर को निकालकर अच्छे से सुखाएं और जरूरत पड़े तो नया लगवाएं। 5. ब्रेक और क्लच केबल्स पर ध्यान दें पानी के कारण केबल्स में जंग लग सकती है या वे जाम हो सकते हैं। समय-समय पर इनपर लुब्रिकेशन करते रहें ताकि ये स्मूदली काम करें। पानी के कारण केबल्स में जंग लग सकती है या वे जाम हो सकते हैं। समय-समय पर इनपर लुब्रिकेशन करते रहें ताकि ये स्मूदली काम करें। 6. की-स्लॉट और स्विचेस को ड्राई रखें अगर गाड़ी की चाबी डालने वाली जगह या स्विच में पानी चला गया हो तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंचेगा। WD-40 जैसे लिक्विड स्प्रे का उपयोग करके इन्हें सुखाया जा सकता है। अगर गाड़ी की चाबी डालने वाली जगह या स्विच में पानी चला गया हो तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंचेगा। WD-40 जैसे लिक्विड स्प्रे का उपयोग करके इन्हें सुखाया जा सकता है। 7. पुश स्टार्ट का प्रयास करें अगर सब कुछ ठीक है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आप ‘पुश स्टार्ट’ तकनीक आजमा सकते हैं। गाड़ी को न्यूट्रल में रखें क्लच दबाएं और धक्का लगाकर जब स्पीड पकड़ ले तो क्लच छोड़ें, इससे इंजन चालू हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आप ‘पुश स्टार्ट’ तकनीक आजमा सकते हैं। गाड़ी को न्यूट्रल में रखें क्लच दबाएं और धक्का लगाकर जब स्पीड पकड़ ले तो क्लच छोड़ें, इससे इंजन चालू हो सकता है। बारिश में बाइक या स्कूटी की देखभाल थोड़ी अतिरिक्त मेहनत मांगती है लेकिन इन आसान टिप्स की मदद से आप बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। समय-समय पर सर्विस कराते रहें और जरूरी उपकरण जैसे रेन कवर, WD-40 स्प्रे और सूखे कपड़े साथ रखें। यह भी पढ़ें: 3,000 में सालभर फ्री हाईवे सफर, शुरू हुआ नया FASTag Annual Pass, जानें कैसे मिलेगा FASTag Pass

