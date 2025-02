Hyundai ने लॉन्च किए Exter और Aura के नए वेरिएंट, जानें कीमत और खासियत

Hyundai ने अपनी 2025 Exter और Aura में नए वेरिएंट्स और फीचर्स के साथ ग्राहकों के लिए और भी बेहतरीन विकल्प पेश किए हैं। इस आर्टिकल में जानिए हर वेरिएंट की कीमत और नए फीचर्स की पूरी डिटेल।

भारत•Feb 08, 2025 / 05:47 pm• Rahul Yadav

Hyundai Exter and Aura Updated with New Variants: दिग्गज कार ब्रांड हुंडई ने अपनी 2025 Exter और Aura के कई नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं साथ ही फीचर्स को भी अपडेट किया है। नए वेरिएंट्स में तकनीकी सुधार भी किये गए हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सकेगा, चलिए जानते हैं पूरी डिटेल।

