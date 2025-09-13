Lok Adalat: सिर्फ 2 मिनट में जानें लोक अदालत से चालान माफी का पूरा प्रोसेस; रजिस्ट्रेशन, सुनवाई और छूट की शर्तें

Lok Adalat Process for Traffic Challan: अगर आपके भी वाहन पर ट्रैफिक चालान बकाया है तो उसे निपटाने का सबसे आसान और किफायती तरीका लोक अदालत है। यह अदालतें समय-समय पर लगाई जाती हैं और खासतौर पर उन वाहन चालकों के लिए राहत लेकर आती हैं जिनके चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं। लोक अदालत में मामूली ट्रैफिक उल्लंघनों के मामलों में चालान पर भारी छूट मिलती है और कई बार तो पूरा जुर्माना भी माफ हो जाता है। तो चलिए जानते हैं प्रूरा प्रोसेस कैसे आप भी अपनी कार, बाइक या अन्य किसी वाहन का चालान लोक अदालत से निबटा सकते हैं।