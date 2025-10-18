Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Mahindra Scorpio N Facelift, जानिए क्या होंगे नए बदलाव

Mahindra Scorpio N Facelift: महिंद्रा जल्द ही अपनी पॉपुलर SUV Scorpio N का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही है। टेस्टिंग मॉडल को सड़कों पर फर्राटा भरते देखा गया है, जानिए अपडेटेड मॉडल में क्या कुछ बदलाव की उम्मीद है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 18, 2025

Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N (Image: Mahindra and Mahindra)

Mahindra Scorpio N Facelift: देश की दिग्गज ऑटो मेकर कंपनी महिंदा एंड महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी Mahindra Scorpio N का अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हाल ही में टेस्टिंग मॉडल को सड़कों पर फर्राटा भरते देखा गया है। टेस्टिंग यूनिट पूरी तरह से कैमोफ्लेज से ढका हुआ था, जिससे इस बात का पता चलता है कि महिंद्रा जल्द ही इस SUV को बड़े बदलाव के साथ लाने की तैयारी में है।

डिजाइन में होंगे बदलाव?

स्पाई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि Mahindra Scorpio N फेसलिफ्ट का डिजाइन मौजूदा मॉडल की तरह ही रहेगा। हालांकि, गाड़ी के रियर हिस्से में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया है। SUV का साइज और स्टाइल पहले जैसा ही देखने को मिला है जिसमें Scorpion Tail बरकरार रखा गया है।

सबसे ज्यादा बदलाव SUV के फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि महिंद्रा इसमें नया फ्रंट ग्रिल, स्पोर्टी बंपर, और अपडेटेड हेडलाइट्स दे सकती है। इसके साथ ही नए LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) और ज्यादा आकर्षक फ्रंट बंपर डिजाइन भी ऐड किए जा सकते हैं।

इंटीरियर में मिल सकते हैं हाई-टेक फीचर्स

Mahindra Scorpio N फेसलिफ्ट के इंटीरियर में भी कई एडवांस अपडेट्स मिलने की संभावना है। कंपनी इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक फुली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे सकती है। इसके अलावा, पैनोरामिक सनरूफ की सुविधा भी मिल सकती है, जिससे केबिन और प्रीमियम लगेगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिंद्रा इस बार ऑडियो सिस्टम में भी बदलाव कर सकती है। संभावना है कि कंपनी Sony की जगह Harman Kardon ब्रांड का साउंड सिस्टम इस्तेमाल करेगी जैसा कि हाल ही में XUV700 फेसलिफ्ट में देखा गया था।

ADAS और सेफ्टी फीचर्स में होगा अपग्रेड

नई Scorpio N फेसलिफ्ट में कंपनी अपने एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) को और वेरिएंट्स में शामिल कर सकती है। अभी यह फीचर सिर्फ टॉप वेरिएंट Z8L में उपलब्ध है लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल में इसे अन्य वेरिएंट्स में भी दिया जा सकता है। इससे SUV की सेफ्टी और ड्राइविंग कम्फर्ट दोनों में सुधार होगा।

इंजन और परफॉर्मेंस कैसा रहेगा?

पावरट्रेन के मामले में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। कंपनी मौजूदा इंजन ऑप्शंस बरकरार रख सकती है।

  • 2.0L टर्बो पेट्रोल इंजन जो लगभग 200 bhp पावर और 370 Nm टॉर्क जनरेट करता है।
  • 2.2L टर्बो डीजल इंजन, जो लगभग 172 bhp पावर और 370 Nm टॉर्क जेनरेट करता है।
  • SUV में पहले की तरह ही मैनुअल और ऑटोमेंटिक गियरबॉक्स के साथ-साथ 4WD (Four-Wheel Drive) का ऑप्शन भी मिलेगा।

Mahindra Scorpio N Facelift कब तक होगी लॉन्च और संभावित कीमत?

हालांकि कंपनी ने अभी तक Scorpio N फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह SUV 2026 के मिड तक भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उतारी जा सकती है। मौजूदा मॉडल की कीमत 13 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और नए फीचर्स के साथ इसकी कीमत में 50,000 से 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

दिवाली से पहले टाटा का धमाका! ADAS टेक्नोलॉजी से लैस हुई 2025 Tata Nexon; इन कारों से होगा मुकाबला
ऑटोमोबाइल
2025 Tata Nexon Gets Level-1 ADAS System

Published on:

18 Oct 2025 07:18 pm

Hindi News / Automobile / टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Mahindra Scorpio N Facelift, जानिए क्या होंगे नए बदलाव

