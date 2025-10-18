टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Mahindra Scorpio N Facelift, जानिए क्या होंगे नए बदलाव

Mahindra Scorpio N Facelift: देश की दिग्गज ऑटो मेकर कंपनी महिंदा एंड महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी Mahindra Scorpio N का अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हाल ही में टेस्टिंग मॉडल को सड़कों पर फर्राटा भरते देखा गया है। टेस्टिंग यूनिट पूरी तरह से कैमोफ्लेज से ढका हुआ था, जिससे इस बात का पता चलता है कि महिंद्रा जल्द ही इस SUV को बड़े बदलाव के साथ लाने की तैयारी में है।