Mahindra Thar Facelift 2025: 3 डोर वाली थार लॉन्च, कीमत 9.99 लाख से शुरू, कई खास बदलाव के साथ आई यह गाड़ी

New Mahindra Thar Price: Mahindra Thar आज की तारीख में किसी राइडर्स और गाड़ियों से लगाव रखने वाले के मन में अलग ही जगह रखता है। गाड़ियों का जहां जिक्र होता है Mahindra Thar जरूर चर्चा का टॉपिक बनता है। इसकी लुक और ड्राइविंग एक्सपीरियंस लोगों को खूब पसंद आती है। स्टाइल, पावर और ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए मशहूर थार अब नए रूप में बाजार में उतरी है। लगभग पांच साल पहले सेकेंड-जेनरेशन लॉन्च होने के बाद, कंपनी ने अब इसका नया फेसलिफ्टेड 3-डोर मॉडल पेश कर दिया है। पहली झलक में नई थार अपने पुराने दमदार और रग्ड अवतार में ही नजर आती है, लेकिन करीब से देखें तो कई बदलाव देखने को मिलते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रूपये रखी गई है।