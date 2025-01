Mahindra Thar Roxx लवर्स के लिए बुरी खबर; कंपनी ने बढ़ाए दाम, ये वेरिएंट हुए महंगे

हालांकि, अच्छी बात यह है कि पेट्रोल के 5 में से केवल 1 वेरिएंट और डीजल के 13 में से 6 वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दोनों के एंट्री लेवल वेरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। थार रॉक्स पेट्रोल की एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये और डीजल मॉडल की कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होती है।

इन वेरिएंट्स के बढ़ें दाम

पेट्रोल इंजन टॉप वेरिएंट AX7 L AT के प्राइस में 2.50 फीसदी के हिसाब से 50 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। डीजल इंजन MX5 MT 4X4 वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत में 30 हजार रुपये, AX5 L AT 4X4 की कीमत में 10 हजार रुपये, AX7 L MT, AX7 L AT की कीमत में 50 हजार रुपये का इजाफा किया गया है।