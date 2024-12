Mahindra BE 6e: कानूनी दांवपेंच के बीच महिंद्रा ने बदला BE 6e इलेक्ट्रिक SUV का नाम, जानें क्या है मामला?

Mahindra BE 6: सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से, महिंद्रा बीई 6ई में 7 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस सूट मिलता है।

Dec 08, 2024

Mahindra BE 6e New Name: भारत की दिग्गज कार निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी हाल ही में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक एसयूवी ‘BE 6e’ का नाम बदलकर ‘BE 6’ कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने ट्रेडमार्क को लेकर महिंद्रा के खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज करवाया है। बता दें कि यह विवाद ‘6e’ ट्रेडमार्क को लेकर हुआ है, जिसका इस्तेमाल इंडिगो एयरलाइंस करती है। नाम बदलने के बावजूद भी महिंद्रा ने कहा है कि वह अदालत में ‘BE 6e’ के लिए ट्रेडमार्क के लिए लड़ाई जारी रखेगी।

