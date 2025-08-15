महिंद्रा ने एसयूवी मार्केट में मचाई हलचल, 4 नई SUV कॉन्सेप्ट से दिखाया अपना विजन, जानें क्या है खास

Mahindra Vision Concept Cars: आज स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने Freedom NU इवेंट में चार नई SUVs कॉन्सेप्ट्स से पर्दा उठा दिया है। जिनके नाम विजन S, विजन T, विजन X और विजन SXT हैं। ये सभी मॉडल्स NU.IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं जो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी पावरट्रेन सपोर्ट करता है। महिंद्रा के इन कांसेप्ट मॉडल को देखकर पता चलता है कि आने वाले सालों में कंपनी का फोकस स्टाइल, टेक्नोलॉजी और मल्टी-पावरट्रेन ऑप्शन पर रहेगा।
इस कॉन्सेप्ट का डिजाइन काफी दमदार और चौकोर है जो स्कॉर्पियो DNA की झलक देता है। फ्रंट में उल्टे L-शेप हेडलाइट्स, फ्लैट ग्रिल और बंपर में सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं जो ADAS टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करते हैं। रूफ पर लगी लाइट्स, ऑफ-रोड लुक और साइड में जेरी कैन इसे एडवेंचर-रेडी बनाते हैं।
यह कॉन्सेप्ट थार के इलेक्ट्रिक वर्जन का शुरुआती रूप लगता है। स्क्वायर हेडलाइट डिजाइन, हॉरिजॉन्टल ग्रिल और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर इसे रग्ड लुक देते हैं। माना जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन वर्जन पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगा और 2027 तक बाजार में आ सकता है।
विजन SXT को देखकर साफ है कि महिंद्रा पिकअप सेगमेंट में नई पहचान बनाना चाहती है। चौड़े टायर, उभरे हुए व्हील आर्च और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस इसे ऑफ-रोडिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। यह 4x4 सिस्टम के साथ आ सकता है और पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने की भी संभावना है।
विजन X का डिजाइन स्पोर्टी है लेकिन SUV का मजबूत अंदाज बनाए रखता है। इसमें ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस, चौकोर व्हील आर्च और सीधी रियर प्रोफाइल है। अंदर की तरफ बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले और मॉडर्न केबिन लेआउट देखने को मिलता है।
महिंद्रा के ये चारों कॉन्सेप्ट न सिर्फ डिजाइन में खास हैं बल्कि इनमें नई तकनीक और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कंपनी की भविष्य की योजना भी नजर आती है। आगे चलकर इनके प्रोडक्शन मॉडल कैसे होंगे यह देखना रोचक होगा।