महिंद्रा ने एसयूवी मार्केट में मचाई हलचल, 4 नई SUV कॉन्सेप्ट से दिखाया अपना विजन, जानें क्या है खास

Mahindra Vision Concept Cars: आज स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने Freedom NU इवेंट में चार नई SUVs कॉन्सेप्ट्स से पर्दा उठा दिया है। जिनके नाम विजन S, विजन T, विजन X और विजन SXT हैं। ये सभी मॉडल्स NU.IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं जो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी पावरट्रेन सपोर्ट करता है। महिंद्रा के इन कांसेप्ट मॉडल को देखकर पता चलता है कि आने वाले सालों में कंपनी का फोकस स्टाइल, टेक्नोलॉजी और मल्टी-पावरट्रेन ऑप्शन पर रहेगा।