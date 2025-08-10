स्पेशल ब्लैक एडिशन में पेश हुई Maruti Grand Vitara, मिलेंगे ये प्रीमियम फीचर्स

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq Edition: मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम एसयूवी ग्रैंड विटारा का खास Phantom Blaq Edition पेश किया है। यह मॉडल नेक्सा डीलरशिप नेटवर्क की 10वीं सालगिरह के मौके पर लॉन्च किया गया है। खास बात ये है कि यह कंपनी की भारत में पहली कार है जो मैट ब्लैक पेंट स्कीम के साथ आ रही है जो स्टाइल और सोफिस्टिकेशन चाहने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
नई ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन की बुकिंग देशभर के सभी नेक्सा शोरूम पर शुरू हो चुकी है। यह एडिशन Alpha+ Strong Hybrid वेरिएंट पर बेस्ड है जिसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। यह अपकमिंग मॉडल Skoda Kushaq Carbon Steel Grey Matte, Kia Seltos X Line और Volkswagen Taigun Carbon Steel Grey Matte जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगा।
इस एडिशन में मैट ब्लैक फिनिश, ब्लैक-आउट ग्रिल, और ग्लॉस ब्लैक 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इंटीरियर में ऑल-ब्लैक थीम, शैम्पेन गोल्ड एक्सेंट और परफोरेटेड फॉक्स लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसे और प्रीमियम लुक देती है।
नई Maruti Grand Vitara Phantom Blaq Edition में कई प्रीमियम और मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग अनुभव को और भी खास बनाते हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी के लिए इसमें 9-इंच SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। साउंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए प्रीमियम क्लैरियन साउंड सिस्टम मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, 6 एयरबैग, ESP, ABS+EBD, हिल होल्ड कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग डॉक और Suzuki Connect जैसी सुविधाएं इसे और एडवांस बनाती हैं।
इसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर एटकिंसन साइकल पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है जो मिलकर 116 बीएचपी का पावर जनरेट करता है। यह स्पेशल एडिशन e-CVT गियरबॉक्स और AllGrip Select AWD सिस्टम से लैस है।