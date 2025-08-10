स्पेशल ब्लैक एडिशन में पेश हुई Maruti Grand Vitara, मिलेंगे ये प्रीमियम फीचर्स

नई Maruti Grand Vitara Phantom Blaq Edition में कई प्रीमियम और मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग अनुभव को और भी खास बनाते हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी के लिए इसमें 9-इंच SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। साउंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए प्रीमियम क्लैरियन साउंड सिस्टम मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, 6 एयरबैग, ESP, ABS+EBD, हिल होल्ड कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग डॉक और Suzuki Connect जैसी सुविधाएं इसे और एडवांस बनाती हैं।