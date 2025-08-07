अगस्त में इन इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रही 10 लाख तक की छूट, जानें कौन-कौन से मॉडल पर है डिस्काउंट

EV Car Discounts 2025: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जुलाई 2025 में भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस महीने 15,423 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं जो पिछले साल की तुलना में करीब 93% ज्यादा हैं। इतनी तेज बढ़त के बाद भी कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए अब भी अपनी गाड़ियों पर बड़ी छूट ऑफर कर रही हैं।
अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय एक बेहतरीन मौका हो सकता है। आइए जानते हैं उन 5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जिन पर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।
Tata Motors अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इस अगस्त में 40,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। इस लिस्ट में Tiago EV, Punch EV, Nexon EV और हाल ही में आई Curvv EV शामिल हैं। खास बात ये है कि Harrier EV पर भी ऑफर दिया जा रहा है, हालांकि इस पर ग्राहक सिर्फ लॉयल्टी बोनस का फायदा उठा सकते हैं।
Hyundai ने Creta Electric के कुछ वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये तक की छूट देना शुरू किया है। कंपनी को उम्मीद है कि इससे इसकी बिक्री में तेजी आएगी क्योंकि पेट्रोल और डीजल वर्जन के मुकाबले इलेक्ट्रिक वेरिएंट की मांग थोड़ी कम रही है।
MG Motor की ZS EV पर 2.5 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं। वहीं छोटी और किफायती Comet EV पर भी 50,000 से 60,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।
महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक SUV XUV400 के 2024 मॉडल पर 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। यह कार दो वेरिएंट्स EC Pro और EL Pro में बिक्री के लिए उपलब्ध है।
Kia ने अपने EV6 के फेसलिफ्ट मॉडल पर 10 लाख रुपये से ज्यादा की छूट देना शुरू किया है। यह छूट सिर्फ पुराने स्टॉक तक सीमित नहीं है बल्कि 2025 में लॉन्च हुए नए मॉडल पर भी लागू है। इसमें नकद छूट के साथ-साथ एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर भी शामिल हैं।
डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई छूट की जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और कंपनियों से जारी ऑफर्स पर आधारित है। छूट समय-सीमित हो सकती है और अलग-अलग शहर या डीलरशिप पर बदल सकती है। किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले संबंधित डीलर से पूरी जानकारी जरूर लें।