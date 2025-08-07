अगस्त में इन इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रही 10 लाख तक की छूट, जानें कौन-कौन से मॉडल पर है डिस्काउंट

EV Car Discounts 2025: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जुलाई 2025 में भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस महीने 15,423 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं जो पिछले साल की तुलना में करीब 93% ज्यादा हैं। इतनी तेज बढ़त के बाद भी कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए अब भी अपनी गाड़ियों पर बड़ी छूट ऑफर कर रही हैं।